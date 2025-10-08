Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η βίαιη επίθεση εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η 57χρονη πολιτικός του SPD δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται πλέον στο οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς στο σημείο βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ενώ νέα στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

Τα ίχνη αίματος πρέπει να αφαιρούνται

Οι εγκληματολογικές έρευνες αποκάλυψαν ότι στο σπίτι είχαν γίνει προσπάθειες καθαρισμού μεγάλων λεκέδων αίματος πριν από την κλήση στις αρχές. Ωστόσο, τα ίχνη επανεμφανίστηκαν με τη χρήση ειδικών μεθόδων. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η δήμαρχος βρισκόταν αιμορραγώντας σε καρέκλα, ενώ γίνονταν προσπάθειες να εξαφανιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Ίρις Στάλτσερ δέχθηκε 13 μαχαιριές, με σοβαρά τραύματα στο άνω μέρος του σώματος και στο κρανίο από αμβλύ αντικείμενο. Αρχικά η ζωή της κινδύνευε, ωστόσο σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή. Παρά ταύτα, οι γιατροί δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο επιπλοκών, καθώς υπήρξε και τραυματισμός στον πνεύμονα.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα το απόγευμα της Τρίτης, ενώ η διευθύντρια επιχειρήσεων της αστυνομίας, Ούρσουλα Σένμπεργκ, ανακοίνωσε ότι η ζωή της δημάρχου δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.

Αστυνομία: «Οικογενειακό υπόβαθρο»

Η επίθεση φαίνεται να διαπράχθηκε εντός της οικογένειας, καθώς τα δύο υιοθετημένα παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος. Η ίδια, κατά την ανάκρισή της στο νοσοκομείο, φέρεται να ενοχοποίησε την κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν στο παρελθόν περιστατικά έντασης και βίας μεταξύ μητέρας και κόρης, ακόμη και με χρήση μαχαιριού, ενώ προβλήματα είχαν σημειωθεί και με τον γιο.

Οι διασώστες βρήκαν δήμαρχο που αιμορραγούσε στην καρέκλα του

Η αστυνομία εξακολουθεί να φρουρεί το σπίτι στο Χέρντεκε, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η εισαγγελία πλέον δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως σοβαρή σωματική βλάβη. Για τον λόγο αυτό δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Τα δύο υιοθετημένα παιδιά αναμένεται να αφεθούν ελεύθερα και να παραδοθούν στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από την Bild