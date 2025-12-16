Επίθεση στο Λίβερπουλ: Ποινή φυλάκισης 21 ετών στον 54χρονο οδηγό - Ένοχος για 31 αδικήματα

Ο 54χρονος Πολ Ντόιλ (Paul Doyle), καταδικάστηκε σε 21,5 χρόνια φυλάκιση επειδή οδήγησε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση νίκης της Πρέμιερ Λιγκ του Λίβερπουλ τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το news.sky.com, ο δράστης τον περασμένο μήνα δήλωσε ένοχος για 31 αδικήματα, που αφορούν 29 θύματα ηλικίας μεταξύ έξι μηνών και 77 ετών.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση, συμπλοκή, 17 περιπτώσεις απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης (GBH -συντομογραφία του αγγλικού νομικού όρου Grievous Bodily Harm) με πρόθεση, εννέα περιπτώσεις πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και τρεις περιπτώσεις τραυματισμού με πρόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ίδιος ο Πολ Ντόιλ, δήλωσε ένοχος και στις 31 κατηγορίες που αντιμετώπιζε τον Σεπτέμβριο.

Αστυνομία στο Λίβερπουλ: «Απόλυτη τύχη που δεν χάθηκαν ζωές»

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ δήλωσε σήμερα: «Απόλυτη τύχη που δεν χάθηκαν ζωές».

«Είναι αδύνατο να ξεχάσουμε τα συγκλονιστικά γεγονότα της 26ης Μαΐου 2025», λέει ο αρχιεπιθεωρητής Τζον Φιτζέραλντ.

«Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας ότι οι σκέψεις μας παραμένουν σταθερές με όλους όσους επηρεάστηκαν - τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά - από τις ενέργειες του Ντόιλ εκείνη την ημέρα».

Την περιγράφει ως μία από τις πιο εκτεταμένες έρευνες στην ιστορία της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, με την αστυνομία να υποστηρίζει 134 θύματα, να μιλάει με περισσότερους από 1.500 μάρτυρες και να συλλέγει πάνω από 700 καταθέσεις τους τελευταίους επτά μήνες.

Λίβερπουλ: To χρονικό

Στις 27 Μαίου, όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος οπαδών κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την Πρέμιερ Λιγκ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι 27 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση με πεζούς στην οδό Γουότερ, όπως μεταφέρει το BBC.

Δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 53χρονο.

