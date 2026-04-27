Επίθεση στον Λευκό Οίκο: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο δράστης

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο άνδρας που προσπάθησε να εισβάλει στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, ανοίγοντας πυρ, κατηγορείται πλέον για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται πλέον ο άνδρας συνεπάγεται με την μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, κατηγορείται για παράνομη μεταφορά πυροβόλου όπλου μεταξύ πολιτειών και για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια πράξης βίας.

Ο δράστης πέρασε ο κατώφλι του δικαστηρίου τη Δευτέρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπαλαντάιν.

Ο Άλεν δεν παραδέχθηκε την ενοχή του, καθώς δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες. Καθώς κάθισε στο τραπέζι της υπεράσπισης, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου, υπό δρακόντεια μέτρα από ομοσπονδιακούς αστυνόμους, δήλωσε ότι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια.

Ο δικαστής των ΗΠΑ Μάθιου Σάρμπω διέταξε την προσωρινή κράτησή του όσο προχωρά η υπόθεση και όρισε νέα ακρόαση για την Πέμπτη σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής του.