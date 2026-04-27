Ένας καλλιτέχνης που βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του περιστατικού με τους πυροβολισμούς, στο επίσημο δείπνο Ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε δίπλα στον πρόεδρο.

Ο Οζ Πέρλμαν, καλλιτέχνης που δηλώνει «mentalist», δήλωσε στο BBC ότι μιλούσε με τον πρόεδρο, την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ όταν συνέβη η επίθεση.

«Συνέβη πολύ γρήγορα. Και μετά η Μυστική Υπηρεσία έριξε κάτω τον Πρόεδρο Τραμπ: Θα έλεγα πολύ αποτελεσματικά, αλλά αρκετά βίαια», είπε.

Περιέγραψε ακόμα: «Ήμασταν περίπου μισό μέτρο μακριά ο ένας από τον άλλον, κοιταζόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο κάτω από το τραπέζι, όταν άκουσα πυροβολισμούς και σκέφτηκα: Τώρα θα πεθάνουμε».

«Ο συγχρονισμός ήταν τόσο τρελός, επειδή βρισκόμουν ακριβώς στη μέση της εμφάνισης για την πρώτη κυρία, για τον πρόεδρο και για τη γραμματέα Τύπου», είπε ο Pearlman, ο οποίος εκτελούσε ένα ψυχαγωγικό νούμερο «μαντείας» για το προεδρικό ζεύγος εκείνη την ώρα.

Δήλωσε ακόμα για τις τρομακτικές στιγμές που έζησε: «Είμαι στραμμένος στα αριστερά μου και κοιτάζω τον πρόεδρο Τραπμ κατευθείαν στα μάτια. Μετράω από μέσα μου και σκέφτομαι μόνο ότι ελπίζω να μην πεθάνω».

Ο Πέρλμαν είπε ότι περίπου «δύο δευτερόλεπτα αργότερα» οι πράκτορες έβγαλαν τον Τραμπ από το δωμάτιο, ενώ ο ίδιος και δύο άλλα άτομα που βρίσκονταν εκεί κοντά τελικά «βγήκαν συρόμενοι» σε ασφαλές μέρος.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι «δεν ανησυχούσε» κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. «Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».