Επίθεση του Ιράν κατά των ΗΑΕ: Μπαράζ πυραύλων και χάος στον εναέριο χώρο

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την απόκρουση πολλαπλών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προέρχονται από το Ιράν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης, αναφέροντας:

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της δράσης των συστημάτων αεράμυνας, τα οποία αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δυνάμεις αεράμυνας βρίσκονται σε «ενεργό εμπλοκή» με τις απειλές, επιχειρώντας να εξουδετερώσουν τα εισερχόμενα βλήματα πριν πλήξουν στρατηγικούς στόχους ή κατοικημένες περιοχές.

Περιορισμοί στις πτήσεις κται έκτακτα μέτρα ασφαλείας

Η νέα αυτή κλιμάκωση ανάγκασε τις αρχές των ΗΑΕ να επιβάλουν άμεσα αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία των αεροσκάφων. Οι πτήσεις πλέον διεξάγονται αποκλειστικά μέσω περιορισμένου αριθμού εγκεκριμένων αεροδιαδρόμων.

Η απόφαση αυτή, η οποία είχε αρχικά ληφθεί ως προληπτικό μέτρο μετά τα ιρανικά πλήγματα της περασμένης Δευτέρας, θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 11 Μαΐου. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε σχετικές οδηγίες (NOTAMs), ενεργοποιώντας τα έκτακτα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των επιβατικών πτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί αυτοί έρχονται μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά τη δήλωση των ΗΑΕ ότι ο εναέριος χώρος της χώρας ήταν πλέον ελεύθερος και ασφαλής, έχοντας αποσύρει όλα τα προηγούμενα προληπτικά μέτρα. Η ξαφνική επανέναρξη των επιθέσεων ανατρέπει τον σχεδιασμό και θέτει την περιοχή σε νέα τροχιά αβεβαιότητας.