«Επιθετικό μάρκετινγκ» από το Ντουμπάι: Δίνει 700 ευρώ σε όποιον φέρει τουρίστες στη χώρα

Ο τουρισμός στο Ντουμπάι, δεδομένης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, μειώνεται κατακόρυφα και φέρεται η χώρα να επεξεργάζεται λύσεις «επιθετικού μάρκετινγκ» για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα.

Το πρόγραμμα Dubai Invite, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού, επιτρέπει στους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να προτείνουν φίλους και συγγενείς και στη συνέχεια να λάβουν παροχές αξίας άνω των 3.000 ντιρχάμ ΗΑΕ - περίπου 710 ευρώ - εάν το επισκεφθούν.

Ο ιστότοπος του Visit Dubai αναφέρει ότι οι κάτοικοι θα λάβουν ένα «πακέτο παροχών» που περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχεία, προσφορές φαγητού και εισιτήρια αξιοθέατων.

Dubai is offering Dh3,000 worth of discount deals to residents who invite friends and family to enjoy a stay in the emirate.



The Dubai Invite scheme will provide a wide variety of benefits, from savings on hotel bookings to free days out at landmark attractions, as part of a… pic.twitter.com/dDZHa4nMeU — The National (@TheNationalNews) July 21, 2026

Οι προϋποθέσεις

Οι όροι επιλεξιμότητας ορίζουν ότι κάθε κάτοικος δικαιούται το πολύ τρία πακέτα παροχών για επισκέπτες που φτάνουν πριν από τις 31 Οκτωβρίου, αλλά τα οφέλη μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι επισκέπτες πρέπει να είναι κάτοικοι εκτός ΗΑΕ, να φτάνουν με έγκυρη τουριστική βίζα και μπορούν να προταθούν μόνο μία φορά.

Το πρόγραμμα έρχεται καθώς ο τουριστικός τομέας των ΗΑΕ βιώνει μια σημαντική ύφεση, με τον αριθμό των διεθνών επιβατών να μειώνεται απότομα μετά την εμπλοκή των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η μείωση των τουριστών στο Ντουμπάι

Το 2025, το Ντουμπάι υποδέχτηκε σχεδόν 20 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός ρεκόρ. Ωστόσο, από την έναρξη της σύγκρουσης, ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν στα αεροδρόμια του Ντουμπάι έχει μειωθεί στο μισό, καθώς πολλά αεροπλάνα ανατράπηκαν λόγω πυραύλων και οι τουρίστες απέφυγαν τις διαδρομές πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν αναφορές για μαζικές κενές θέσεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που υφίστανται μειώσεις εσόδων άνω του 50%.

Μερικά από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία του Ντουμπάι έχουν κλείσει εντελώς, πολλά από τα οποία επισπεύδουν σχέδια για ανακαινίσεις και ανακαινίσεις, όπως το Burj Al Arab σε σχήμα πανιού, το οποίο θα κλείσει για 18 μήνες για μια μεγάλη ανακαίνιση.

Άλλα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις στηρίζονται στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης, προσφέροντας εκπτώσεις 45% και δωρεάν διανυκτερεύσεις.