Τέξας: Πράκτορας της ICE σκότωσε Μεξικανό στο αυτοκίνητό του - Ζούσε 35 χρόνια στις ΗΠΑ

Ένας Μεξικανός υπήκοος έχασε τη ζωή του από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από εκείνους δυο αμερικανών υπηκόων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Η απάντηση της ICE για τη δολοφονία

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, διαβεβαίωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, τον οποίο παρουσίασε ως μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

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«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε όπλο προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε το υπουργείο, κατά το ΑΜΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση της δολοφονίας της δασκάλας Ρενέ Γκουντ, οι αρχές είχαν προτάξει ξανά τη δικαιολογία της «επίθεσης» με αυτοκίνητο, μόνο που εκείνη τη φορά είχε καταγραφεί βιντεοληπτικό υλικό, που κατέρριπτε την εκδοχή εκείνη.

Ο πράκτορας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο «σε νόμιμη άμυνα», φερόμενα, πρόσθεσε η ανακοίνωση. Συμπλήρωσε δε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Δυο διακριτές έρευνες έχουν ξεκινήσει τώρα για την υπόθεση, από το υπουργείο και το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του DHS. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού — και όχι για τον θάνατο του μεξικανού πολίτη.

Η αστυνομία μετανάστευσης αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμεταναστευτική καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ.