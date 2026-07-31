Έπος στο Νιου Τζέρσεϊ: Αστυνομικοί «ντύνονται» θάμνοι για να καταγράψουν παραβάσεις στον δρόμο

Έναν επικό τρόπο φαίνεται ότι βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Νιου Τζέρσεϊ προκειμένου να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από τυχόν αφηρημένους οδηγούς, καθώς οι αστυνομικοί του την είδαν...«κομάντος».
Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων του Λευκού Οίκου, Σλόμο Σορ, μέσα σε έξι ώρες ο αστυνομικός κατέγραψε 74 παραβάσεις.
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