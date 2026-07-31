Έπος στο Νιου Τζέρσεϊ: Αστυνομικοί «ντύνονται» θάμνοι για να καταγράψουν παραβάσεις στον δρόμο

Έναν επικό τρόπο φαίνεται ότι βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Νιου Τζέρσεϊ προκειμένου να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από τυχόν αφηρημένους οδηγούς, καθώς οι αστυνομικοί του την είδαν...«κομάντος».

Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων του Λευκού Οίκου, Σλόμο Σορ, μέσα σε έξι ώρες ο αστυνομικός κατέγραψε 74 παραβάσεις.

In this image provided by the Dunellen, New Jersey Police Department, a police officer is seen disguised as a shrub as part of a crack down on distracted driving in the Middlesex County Borough this week.

Police say 74 citations were issued during a six-hour span. pic.twitter.com/DlTCleYpTs — Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) July 30, 2026