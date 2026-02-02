Έπσταϊν: Οι στενές επαφές με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας - «Το Παρίσι είναι καλό για μοιχεία»

Τα νεοαποκαλυφθέντα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν εμπλέκουν σε σκάνδαλο την πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ αφού αποκαλύπτουν την πολυετή επικοινωνία της με τον παιδόφιλο.

Το τελευταίο πακέτο αρχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014, ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα VG. Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας το 2001.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη βασιλική οικογένεια, καθώς την Τρίτη πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη του γιου της Μέτε - Μάριτ -από προηγούμενη σχέση της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς.

Συγκεκριμένα ο Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες , συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου βιασμού τεσσάρων γυναικών, καθώς και φερόμενων αδικημάτων επίθεσης και ναρκωτικών. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σεξουαλικής κακοποίησης.

Διαβάστε ακόμα: Ό αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια

«Έδειξα κακή κρίση» λέει η πριγκίπισσα

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

«Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι.

Τα email που αντάλλασσαν Έπσταιν και Μέτε Μάριτ

Η προσοχή των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πολλά email που αντάλλαξε η πριγκίπισσα με τον Έπσταϊν, χρόνια αφότου εκείνος δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιελάμβαναν την προτροπή σε ανήλικη για πορνεία στη Φλόριντα.

Τα email που περιλαμβάνονται στα αρχεία υποδηλώνουν στενή σχέση μεταξύ τους, με τη Μέτε-Μάριτ να γράφει σε ένα μήνυμα ότι «γαργαλάς το μυαλό μου» και να τον αποκαλεί σε άλλα «τρυφερόκαρδο» και «τόσο γλυκό άνθρωπο».

Το 2012, η Μέτε Μάριτ είπε στον Έπσταιν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν ανταλλάξει email σχετικά με το ότι εκείνος βρισκόταν σε «αναζήτηση συζύγου» στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβές (είναι) καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

Σε άλλο μήνυμα, τον ευχαρίστησε για τα λουλούδια που της είχε στείλει όταν δεν αισθανόταν καλά, κλείνοντας με το «Με αγάπη, Mm».

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων περιλάμβαναν συχνές αναφορές σε σχέδια για να συναντηθούν, ενώ τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι η Μέτε-Μάριτ έμεινε για τέσσερις ημέρες στο σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το 2013, όταν εκείνος δεν βρισκόταν εκεί.

Διαβάστε ακόμα: Αρχεία Έπσταϊν: Ο Τραμπ σπάει τη σιωπή του καθώς πιέζουν τα πράγματα για τον πρίγκιπα Άντριου

Στη δήλωσή της το Σάββατο, η 52χρονη Μέτε-Μάριτ εξέφρασε τη «βαθιά της συμπόνια και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν και δήλωσε ότι φέρει ευθύνη «επειδή δεν έλεγξε πιο προσεκτικά το παρελθόν του Έπσταϊν και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Ωστόσο, τα αρχεία περιλαμβάνουν ανταλλαγή μηνυμάτων του 2011, στην οποία η Μέτε-Μάριτ έγραψε στον Έπσταϊν ότι τον είχε «γκουγκλάρει», προσθέτοντας ότι «δεν έδειχνε και πολύ καλό», συνοδευόμενο από ένα χαμογελαστό emoji. Το email δεν διευκρίνιζε τι ακριβώς είχε βρει κατά την αναζήτησή της στο διαδίκτυο.

Το παλάτι ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ διέκοψε τη γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, καθώς ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τη διάδοχο πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης απέναντι σε άλλους ανθρώπους».

Καθώς η επτά εβδομάδων δίκη του γιου της ξεκινά στο Όσλο, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί. Ο Χάακον έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι η Μέτε-Μάριτ θα απουσιάζει σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Χόιμπι δεν φέρει βασιλικό τίτλο και βρίσκεται εκτός της γραμμής διαδοχής. Νωρίτερα φέτος, το νορβηγικό βασιλικό δικαστήριο είχε αναφερθεί στη δίκη σε ανακοίνωση, δηλώνοντας: «Το ζήτημα αυτό αφορά τα δικαστήρια, τα οποία θα το εξετάσουν και θα αποφασίσουν. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλιο».