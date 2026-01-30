Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα 3 εκατομμύρια έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τουλάχιστον τρία εκατομμύρια έγγραφα από τους φακέλους που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μέχρι πρότινος αναφέρει ότι λιγότερο από το 1% του σχετικού υλικού είχε δημοσιοποιηθεί, επικαλούμενοι τη χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου χιλιάδων σελίδων και την ανάγκη απόκρυψης ευαίσθητων στοιχείων που αφορούν επιζώντες και θύματα.

Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Κογκρέσο, με ορισμένους βουλευτές να κατηγορούν το υπουργείο ότι σκόπιμα κωλυσιεργεί προκειμένου να αφαιρεθούν πληροφορίες που ενδεχομένως αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς.

Για την πρόσβαση στο υλικό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραπέμπει πλέον σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Ο Τοντ Μπλανς, ανακοινώνοντας τη δημοσιοποίηση, διευκρίνισε ότι τα περίπου 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν προέρχονται στο σύνολό τους από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή από άτομα του στενού του κύκλου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι άσεμνο.

«Το υλικό περιλαμβάνει μεγάλο όγκο εμπορικής πορνογραφίας, καθώς και εικόνες που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Έπσταϊν, χωρίς ωστόσο να έχουν παραχθεί από τον ίδιο ή από πρόσωπα του περιβάλλοντός του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πρώτο πακέτο αρχείων, το οποίο αποτελείται κυρίως από δικαστικά έγγραφα, περιλαμβάνονται κείμενα και ανταλλαγές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με εκτεταμένες αποσιωπήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και ψυχολογικές εκθέσεις που αφορούν τον Έπσταϊν κατά την περίοδο της κράτησής του.

Σύμφωνα με το BBC, σε αρκετές περιπτώσεις τα έγγραφα —ακόμη και ολόκληρες σελίδες— είναι πλήρως καλυμμένα, χωρίς να καθίσταται δυνατή η αποκάλυψη οποιουδήποτε περιεχομένου.