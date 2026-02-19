Επστάιν: Πληροφορίες για νεκρές ανήλικες στα πάρτι του - «Έδωσε εντολή να ταφούν κοντά στο ράντσο του»

Οι αμερικανικές Αρχές κάνουν έρευνα για άλλη μία σοβαρή πτυχή της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν. Στα έγγραφα της υπόθεσης, γίνεται λόγος για εντολή του σεξουαλικού εγκληματία να ταφούν τα πτώματα δύο αλλοδαπών κοριτσιών έξω από το ράντσο του στο Νιού Μέξικο.

Η Λόρεν Ροντρίγκες, εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών της περιοχής, δήλωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αντίγραφο χωρίς περικοπές ενός mail που εστάλη το 2019, στο οποίο αναφέρεται αυτός ο ισχυρισμός.

«Διερευνούμε ενεργά αυτόν τον ισχυρισμό και διεξάγουμε ευρύτερη έρευνα υπό το φως της τελευταίας ανακοίνωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ» επεσήμανε η ίδια.

Την Τρίτη το κοινοβούλιο του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την έναρξη, για πρώτη φορά, ενδελεχούς έρευνας στο Ράντσο Ζόρο του Επστάιν, το οποίο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, όπου επιζήσασες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.

Το mail του 2019 είναι μεταξύ των χιλιάδων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Επστάιν στον Έντι Άραγκον, παρουσιαστή ραδιοφωνικής εκπομπής, ο οποίος αναφέρθηκε στο Ράντσο Ζόρο.

Ο αποστολέας, που ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στο ράντσο, ζήτησε να του καταβληθεί ένα bitcoin προκειμένου να παραδώσει στον Άραγκον βίντεο τα οποία φέρονται να τραβήχτηκαν στο σπίτι του Επστάιν και δείχνουν τον χρηματιστή να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ανήλικες.

Ο Άραγκον δήλωσε σε συνέντευξη ότι εκτίμησε πως το μήνυμα περιείχε αυθεντικές πληροφορίες και για τον λόγο αυτόν το προώθησε στο FBI. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι δεν είχε άλλη επαφή με τον αποστολέα του.

Το mail, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα με περικοπές, ανέφερε επίσης ότι δύο αλλοδαπές κοπέλες είχαν ταφεί, έπειτα από εντολή του Επστάιν, «κάπου στους λόφους έξω από το Ζόρο» και εξηγούσε ότι και οι δύο πέθαναν «από στραγγαλισμό στη διάρκεια σκληρού, φετιχιστικού σεξ».

Από την έρευνα θα φανεί εάν έχουν βάση τα όσα αναγράφονται.