Έπσταϊν: Τρεις άνδρες του Hollywood που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στα νέα αρχεία

Το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ονοματίσει κανείς τρεις celebrities που συνδέονται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο της δεκαετίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μέσω άμεσων σχέσεων με τον Τζέφρι Έπσταϊν, είτε ως «επισκέπτες» στο νησί του, είτε μέσα από emails και φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως, παρά να ξεχωρίσει εκείνους που, αν και εξίσου διάσημοι και ισχυροί, δεν εμφανίζονται πουθενά στα νέα αρχεία, είναι από μόνο του ανησυχητικό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής και όλη η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί σοκαρισμένη και σχεδόν με μια μαζοχιστική εμμονή κάθε νέα ανατριχιαστική αποκάλυψη.

Τα νέα αρχεία που ήρθαν στο φως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την εμπλοκή πανίσχυρων προσώπων της πολιτικής σκηνής και της βιομηχανίας του θεάματος, του Hollywood, προκαλώντας απογοήτευση, οργή αλλά και μια βαθιά αίσθηση καχυποψίας απέναντι στην ελίτ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα καχυποψίας, όπου μπορεί να βρει κανείς online φωτογραφίες του πρίγκιπα Andrew πάνω σε μια λιπόθυμη γυναίκα αλλά και αναφορές σε emails και καταγγελίες που εμπλέκουν ακόμη και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η δημόσια συζήτηση κινείται διαρκώς ανάμεσα σε επιβεβαιωμένα στοιχεία, μαρτυρίες και έντονες αμφισβητήσεις γύρω από τα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται.

Ποιοι λοιπόν είναι οι διάσημοι που παρά τη φήμη, την ισχύ και την πρόσβασή τους στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους, δεν εμφανίζονται στα νέα αρχεία που έχουν έρθει στο φως;

1. Pitbull

Pitbull | Getty Images



Φυσικά, ο γνωστός ως Mr. Worldwide, Pitbull. Ο ποπ σταρ δεν φαίνεται να έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο Έπσταϊν, καθώς τα νέα αρχεία που έρχονται στο φως δεν κάνουν καμία αναφορά στο όνομά του.

Πιθανότατα όλοι έχουμε χορέψει δεκάδες τραγούδια του από τότε που εμφανίστηκε στη διεθνή μουσική σκηνή τη δεκαετία του 2000, και, απ’ ό,τι φαίνεται, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα βάζουμε στη διαπασών χωρίς ενοχές.

Ο Mr. Worldwide έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο που του έχει «φορέσει» η Gen Z στα social media ως ο πιο unproblematic και ταπεινός celebrity που όλοι αγαπούν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει εκτός του πιο χαρακτηριστικού σκανδάλου των ΗΠΑ.

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, που οι νεαροί fans αποθέωσαν την πρόσφατη περιοδεία του, ξεκινώντας ένα νέο trend κατά το οποίο πήγαιναν στις συναυλίες του φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και bald cups, μιμούμενοι τον ίδιο.

2. Justin Bieber

Justin Bieber | Getty Images

O σταρ βρέθηκε στο προσκήνιο από πολύ μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας κυριολεκτικά έχοντας πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ η καριέρα του ξεκίνησε σε μια χρυσή εποχή της ποπ, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, που όμως έχει συνδεθεί με χιλιάδες σκάνδαλα, το όνομά του μένει εκτός από τα νέα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν.

Παρά το γεγονός ότι, κυκλοφορεί μια θεωρία που συνδέει το μουσικό βίντεο του Justin Bieber για το τραγούδι «Yummy», που κυκλοφόρησε το 2020, με τα πρόσφατα αρχεία του σεξουαλικού παραβάτη, στα οποία επαναλαμβάνονται κωδικά ονόματα φαγητών που πιθανώς σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση, δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη σύνδεση του 31χρονου καλλιτέχνη με το σκάνδαλο.

Μάλιστα, ο Justin Bieber έχει κατά καιρούς αφήσει αιχμές για την εκμετάλλευση ανηλίκων και τις σκοτεινές πρακτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες της μουσικής βιομηχανίας, πολύ πριν από τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, με πολλούς να πιστεύουν ότι αναφέρεται στον παραγωγό Sean «Diddy» Combs που βρίσκεται στη φυλακή, μεταξύ άλλων, και για σωματεμπορία.

Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται πως μπορούμε άφοβα να συνεχίσουμε να τον έχουμε celebrity crush.

3. Keanu Reeves

Keanu Reeves | Getty Images

Ο πασίγνωστος ηθοποιός που φημίζεται για την ευγένεια και τη σεμνότητά του, είναι από τους λίγους σταρ του Hollywood, που οι fans τον αγαπάνε χωρίς να νιώθουν αμφιβολίες για εκείνον.

Ο Guardian τον έχει χαρακτηρίσει ως «έναν από τους πιο ευγενικούς και ταπεινούς ανθρώπους της A-list του Hollywood», ενώ το BBC τον περιγράφει ως γνωστό για την «ήπια, ήρεμη και ντροπαλή προσωπικότητά του», συχνά αποκαλώντας τον «τον πιο καλό άνθρωπο στο Hollywood».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες και έχει συναναστραφεί με όλη τη showbiz, το όνομά του δεν εμφανίζεται πουθενά στα νέα αρχεία Έπσταϊν.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς ο 61χρονος Keanu Reeves, πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες όπως Matrix και John Wick, έχει χτίσει μια εικόνα ανθρώπου που δεν ψάχνει τα φώτα της δημοσιότητας, ούτε μπλέκει σε σκάνδαλα.

Πιθανότατα όλοι έχουμε παρακολουθήσει έστω και μια από τις ταινίες του και μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε χωρίς τύψεις, απολαμβάνοντας την ίδια star aura που τον κάνει relevant μέχρι και σήμερα.