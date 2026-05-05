Eπτά τα πιθανά κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής σθενών

Συναγερμός σήμανε εχθές σε κρουαζιερόπολοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, καθώς τρία άτομα πέθαναν αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σήμερα (5/5) έγινε καταγράφηκαν ακόμη επτά πιθανά κρούσματα της σπάνιας λοίμωξης εντός πλοίου.

Αν και τα περιστατικά αυτά, δύο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σε επιφυλακή είναι οι αρχές. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχραιμη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ίδια στιγμή νοσηλύεται Βρετανός σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ μέλη του πληρώματος παρακολουθούνται καθώς φέρεται να έχουν τα συμπτώματα.

Σχέδια για αεροδιακομιδή ασθενών

Λόγω του χανταϊού, εξετάζεται το γεγονός της αεροδιακομιδής ασθενών με εξειδικευμένα ιατρικά αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά, ώστε να πραγματοποιηθούν αποβιβάσεις και ενδελεχείς ιατρικοί έλεγχοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επιδημιολογική διερεύνηση.

Xανταϊός: Πώς μεταδόθηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την πιθανολογούμενη επιδημία ιού χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MVHondius. Οι πιθανές θεωρίες είναι οι εξής: Πρώτα εξετάζεται η πιθανότητα μόλυνσης από τρωκτικά στο ίδιο το σκάφος – εάν τα μολυσμένα τρωκτικά είχαν πρόσβαση σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων, καμπίνες και άλλους κλειστούς χώρους.

Επίσης εξετάζεται η πιθανότητα – λόγω των μεγάλων περιόδων επώασης των χανταϊών- οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να έχουν εκτεθεί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στην ξηρά, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η τρίτη θεωρία αφορά τη μετάδοση που είναι εξαιρετικά σπάνια.