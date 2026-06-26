Ερευνητές ανακάλυψαν 31 νέους οργανισμούς στη θάλασσα μέσα σε δύο εβδομάδες

Μια αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας ανακάλυψε 31 νέα είδη σε μόλις δύο εβδομάδες.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ, εν μέρει χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ομάδα επιστημόνων και μηχανικών. Για πρώτη φορά πάνω σε πλοίο, οι ερευνητές κατάφεραν να παρατηρήσουν τη ζωντανή τρισδιάστατη κυτταρική δομή της μικροβιακής ζωής χάρη σε μια τεχνολογική καινοτομία με το παρατσούκλι «Squid».

Διεθνείς εμπειρογνώμονες, από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία, πραγματοποίησαν την έρευνα επί του «Falkor», ενός ερευνητικού σκάφους που διαχειρίζεται το Schmidt Ocean Institute με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και αρκετών άλλων ιδρυμάτων.

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Ξεκινώντας από το Σαλβαδόρ της Μπαΐα, επικεντρώθηκαν στα μεσαία στρώματα του ωκεανού – την περιοχή μεταξύ του θαλάσσιου πυθμένα και του ηλιόλουστου στρώματος που βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο της Γης, ο οποίος καλύπτει το 90% του ζωικού χώρου στον πλανήτη μας, αλλά και έναν από τους λιγότερο εξερευνημένους.

Οι νέοι οργανισμοί στη θάλασσα που ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Μεταξύ των ανακαλύψεων, σύμφωνα με τον Guardian, ήταν ένα αμφίποδο, ένα είδος καρκινοειδούς που σχετίζεται με τα καβούρια και τους αστακούς· ένα ταχέως κινούμενο αραχνοσκώληκα· εννέα μέδουσες· επτά σιφωνόφορα, αποικιακοί οργανισμοί που σχετίζονται με τις μέδουσες και τα κοράλλια· επτά ζελέδες ή κτενοφόρα, διάσημα για τα λαμπερά κροσσωτά τους που χρησιμοποιούν για να κολυμπήσουν· τέσσερα προνύμφες, πλάσματα που μοιάζουν με γυρίνους και ζουν σε βλεννώδεις οικίες και είναι πιο στενά συγγενικά με τους ανθρώπους παρά με τα ασπόνδυλα· και δύο γιγάντια ριζάρια, μονοκύτταροι οργανισμοί ορατοί με γυμνό μάτι.

Aξίζει να σημειωθεί ότι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης πρωτότυπα συστήματα απεικόνισης, γενετική ανάλυση και συγκέντρωσαν μια ομάδα ταξινομικών εμπειρογνωμόνων για την ταχεία αναγνώριση των ειδών.

Τα ευρήματα συμβάλλουν στην ανθρώπινη κατανόηση της κατανομής της ζωής στους ωκεανούς. «Το σκέφτομαι σαν ένα κέικ στρώσεων. Είναι συνηθισμένο να βρίσκουμε το ίδιο πράγμα σε παρόμοια βάθη σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως η Ιαπωνία και η Καλιφόρνια», είπε ο ερευνυητής.

Υπάρχει όμως και μια τεράστια κάθετη κίνηση τη νύχτα, όταν πλάσματα που κρύβονταν στα βάθη κατά τη διάρκεια της ημέρας πλησιάζουν την επιφάνεια για να φάνε υπό την κάλυψη του σκότους. Αυτό, μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, έχει σημαντική επίδραση στην απορρόφηση άνθρακα από τους ωκεανούς.