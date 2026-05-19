Ποια είναι τα νέα είδη ψαριών που «κατέφτασαν» στη Μεσόγειο: Η πλήρης λίστα

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον, αλλά αλλάζουν ριζικά και το τι καταλήγει στο τραπέζι μας.

Το WWF Ελλάς έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με τον πλήρως ανανεωμένο Οδηγό Υπεύθυνης Κατανάλωσης Ψαρικών, ένα πολύτιμο εργαλείο που μας μαθαίνει πώς να κάνουμε βιώσιμες επιλογές, προστατεύοντας παράλληλα τις θάλασσες της Μεσογείου.

Τι είναι τα «ξενικά είδη» και γιατί βρίσκονται στις θάλασσές μας;

Περίπου ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει άγνοια για τον όρο «ξενικά είδη». Πρόκειται για θαλάσσιους οργανισμούς που, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, μεταναστεύουν από άλλες περιοχές και εγκαθίστανται στα δικά μας οικοσυστήματα.

Η παρουσία τους δημιουργεί ανταγωνισμό με τα ντόπια ψάρια, προκαλεί αρνητικές αλλαγές στην τροφική αλυσίδα και επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην αλιεία. Πλέον, η κατανάλωση των ξενικών ειδών αποτελεί κομβικό κομμάτι για την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τα νέα είδη στο πιάτο μας: Πώς θα τα αναγνωρίσεις

Ο νέος οδηγός του WWF περιλαμβάνει πάνω από 100 είδη (μεσογειακά, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα). Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα πιο χαρακτηριστικά ξενικά είδη που πρέπει να γνωρίζεις:

Λεοντόψαρο

Μπλε Καβούρι

Άσπρος Γερμανός – Αγριόσαλπα

Κοκκινόπυγος αχινός – Μακράκανθος αχινός

Γαρίδα Ατλαντικού

Λοχίας

Μαυρολοχίας

Ξενικό γκριζομπάρμπουνο

Ξενικός σκάρος

Σαρδελόγαυρος

Σουπιοκαλάμαρο

Τρομπέτα

Κάθε ψάρι στον καιρό του: Ο ρόλος του καταναλωτή

Για να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, δεν αρκεί μόνο να επιλέγουμε τα σωστά είδη, αλλά και να τα καταναλώνουμε τη σωστή εποχή. Ο νέος οδηγός του WWF προσφέρει πρακτικές συμβουλές, τονίζοντας πως πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση ψαριών τους μήνες που βρίσκονται σε αναπαραγωγή.

Επιπλέον, εκπαιδεύει το κοινό σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης βάσει νόμου, το μέγεθος της πρώτης γεννητικής ωρίμανσης και την τρέχουσα κατάσταση των πληθυσμών τους.