Εργαζόμενος της NASA απανθρακώθηκε σε Tesla: Η έρευνα για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων

Ήταν Ιούλιος του 2025 όταν ο 29χρονος πυρηνικός μηχανικός της NASA έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Αλαμπάμα. Το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες σε τέτοιο βαθμό που εκείνος ταυτοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά.

Αν και η υπόθεση αρχικά αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο περιστατικό, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς στο φόντο έχει ξεκινήσει η διερεύνηση μιας σειράς θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων που δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια και η διαστημική έρευνα.

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν πλέον αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, ενώ γίνεται λόγος για ένα πιθανό «μοτίβο» που χρήζει διερεύνησης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν προκύψει επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται μεταξύ τους.

Ο θάνατος του Τζόσουα ΛεΜπλανκ

Ο 29χρονος Τζόσουα ΛεΜπλανκ σκοτώθηκε στο φλεγόμενο Tesla του στις 22 Ιουλίου του 2025. Το όχημά του είχε συγκρουστεί με το προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια με αρκετά δέντρα πριν τυλιχθεί στις φλόγες. Λίγες ώρες αργότερα, η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του, καθώς ο ΛεΜπλανκ δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά του ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών της NASA, όπου εργαζόταν σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης.

Η σορός του είχε καεί σε τέτοιο βαθμό που η αστυνομία επιβεβαίωσε την ταυτότητά του έπειτα από 3 ημέρες. Η αστυνομία τον εντόπισε από το σύστημα Sentry Mode της Tesla και διαπίστωσε ότι το όχημα του είχε παραμείνει στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του, με την οικογένειά του να αναφέρει ότι αυτή η διαδρομή δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο και πως εκείνη την ημέρα δεν επικοινωνούσε μαζί τους κάτι που δεν ήταν σύνηθες.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, εργαζόταν στη NASA περίπου πεντέμισι χρόνια και ήταν επικεφαλής ομάδας στο πρόγραμμα Space Nuclear Propulsion (SNP) για την ωρίμανση συστημάτων οργάνων και ελέγχου.

Η τεχνολογία SNP της NASA «θα επέτρεπε ταχύτερες και πιο αποδοτικές μεταφορές πληρωμάτων και φορτίου προς τον Άρη και αποστολές στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Ο ΛεΜπλανκ αργότερα ήταν επικεφαλής ομάδας στο πρόγραμμα Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation (DRACO), ενός πυρηνικού θερμικού κινητήρα πρόωσης.

UNDER INVESTIGATION: FBI leads multi-agency probe after NASA nuclear engineer found dead in burned Tesla — at least the 12th scientist tied to nuclear or space research to die or go missing since 2022. https://t.co/JJJUnJPgHq — Fox News US (@FoxUSNews) April 22, 2026

12 επιστήμονες αγνοούμενοι ή νεκροί και η έρευνα του FBI

Όπως αναφέρει το FoxNews, από το 2022, τουλάχιστον 12 ακόμη άτομα, κυρίως επιστήμονες της πυρηνικής έρευνας και της διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί, ορισμένα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Μόνικα Ρέζα, η Μέλισσα Κάσιας, ο Άντονι Τσάβες, ο Στίβεν Γκαρσία και ο απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι μεταξύ 2023 και 2026, με τις εξαφανίσεις τους να θεωρούνται ύποπτες.

Ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, 59 ετών, ο Φρανκ Μάιβαλντ, 61 ετών, ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, ο Τζέισον Τόμας, 45 ετών, η Έιμι Εσκρίντζ, 34 ετών και ο Καρλ Γκρίλμαϊρ, 47 ετών, πέθαναν όλοι μεταξύ 2022 και 2026.

Οι Χικς, Μάιβαλντ και Ρέζα συνδέονταν με το Εργαστήριο Αεριώθησης (Jet Propulsion Laboratory) της NASA.

Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις δεν έχουν επισήμως συνδεθεί μεταξύ τους με κανέναν τρόπο, ωστόσο έχουν τραβήξει την προσοχή του Λευκού Οίκου.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη μιάμιση εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. «Μόλις αποχώρησα από μια σύσκεψη για το θέμα αυτό».

Σε δήλωσή του προς το Fox News Digital, το FBI επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές αρχές στην έρευνα για τους 11 επιστήμονες που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι ή έχουν πεθάνει.

«Το FBI ηγείται της προσπάθειας για τον εντοπισμό πιθανών συνδέσεων μεταξύ των αγνοούμενων και των αποβιωσάντων επιστημόνων», ανέφερε η υπηρεσία. «Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και με πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να βρούμε απαντήσεις».

Η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Αλαμπάμα, η οποία διερεύνησε τον θάνατο του ΛεΜπλανκ, δημοσίευσε ανακοίνωση Τύπου τον Ιούλιο του περασμένου έτους, επαναλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος.