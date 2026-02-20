O ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane), άφησε την τελευταία του πνοή περίπου έναν χρόνο μετά την διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Παρότι δήλωνε θυμωμένος που νόσησε εκείνος, μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για τους κινδύνους της.

Ο Ντέιν είχε διαγράψει σημαντικά καριέρα και αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά, στα οποία αναφερόταν συχνά στις τοποθετήσεις του το διάστημα που πάλευε με τη νόσο.

Παρακάτω, ακολουθούν ορισμένες αλήθειες για τον ηθοποιό, που είναι άγνωστες ή λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό.

Έχει δύο παιδιά

Ο ίδιος και η, επίσης ηθοποιός, σύζυγός του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ απέκτησαν δύο κόρες κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Εκείνη είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου, αλλά μετά τη διάγνωσή του, αποφάσισε να την αποσύρει.

Στη γραπτή δήλωση της οικογένειας, με την οποία επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, αναφέρεται πως πέρασε τις τελευταίες του στιγμές δίπλα στις τρεις τους.

Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται πως η Μπίλι και η Τζόρτζια «ήταν το κέντρο του κόσμου του», ενώ συγκίνηση προκαλούν και τα λόγια που είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Δήλωνε θυμωμένος που νόσησε γιατί έχει δύο μικρά παιδιά.

«Επειδή, ξέρετε, ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν μικρός. Και τώρα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να με χάσουν τα κορίτσια μου όσο είναι πολύ μικρά» εκμυστηρεύτηκε.

Ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ο Ντέιν ήταν 7 ετών.

Ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής για να κάνει κοπάνες

Σε παλαιότερη δήλωσή του στο Entertainment Weekly, είχε αποκαλύψει πως η πορεία του στην υποκριτική άρχισε κάπως αντισυμβατικά.

Είχε λάβει μέρος σε μαθήματα υποκριτικής, πιστεύοντας πως θα είναι ένας απλός τρόπος να χάνει μαθήματα. Ήξερε τον απουσιολόγο και θεωρούσε ότι θα ήταν εύκολο να τον πείσει να τον καλύπτει.

Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως απλό τέχνασμα, εξελίχθηκε σε μεγάλη αγάπη. Εξεπλάγην και ο ίδιος με το πόσο πολύ του άρεσαν τα μαθήματα και από εκείνη τη στιγμή γνώριζε ότι θα γίνει ηθοποιός.

Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν στις «Μάγισσες»

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος που του ανατέθηκε ήταν στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Μάγισσες» (Charmed).

Ο χαρακτήρας του μπήκε στο σενάριο από την πέμπτη σεζόν και εμφανίστηκε και στην έκτη.

Υποδυόταν τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας όπου εργαζόταν η «Φοίβη» (Αλίσα Μιλάνο) και είχε μία σύντομη σχέση μαζί της.

Παρότι δεν εμφανίστηκε σε όλα τα επεισόδια της έκτης σεζόν, υπήρχε συνεχή αναφορά του χαρακτήρα του.

O Eric Dane στη σειρά «Οι Μάγισσες» | IMdB

Ο ρόλος του στο Grey’s Anatomy ήταν γκεστ

Επόμενος μεγάλος σταθμός της καριέρας του ήταν το Grey’s Anatomy, όπου έγινε γρήγορα ένας από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές.

Στην αρχή, ωστόσο, τον είχαν καλέσει να κάνει ένα γκεστ.

Ο Μαρκ Σλόαν, όμως, ταίριαξε απόλυτα στο σύνολο και αποφασίστηκε να γίνει μόνιμο μέλος του καστ από την τρίτη έως και την ένατη σεζόν, όταν ο γνωστός και ως «Mc Steamy» πέθανε.

Είχε αποφασίσει ο ίδιος να αποχωρήσει, για να μπορέσει να κυνηγήσει νέες ευκαιρίες. Λίγο μετά, υποδύθηκε τον Τομ Τσάντλερ στο «The Last Ship».

Είχε παίξει και σε ταινία με τον Πάτρικ Ντέμπσι

Ο «Mc Steamy» ήταν κολλητός φίλος του «Mc Dreamy» (Πάτρικ Ντέμπσι) στο Grey’s Anatomy. Και οι καριέρες του Ντέιν και του Ντέμπσι, είχαν συναντηθεί και σε άλλη παραγωγή.

Οι δύο τους εμφανίζονταν στην ταινία «Valentine's Day» και παρότι δεν είχαν πολύ κοινό χρόνο μπροστά από την κάμερα, περνούσαν καταπληκτικά στα παρασκήνια.

Η ταινία παρουσίαζε τις ζωές διαφορετικών χαρακτήρων, αλλά κάπως συνδέονταν ο ένας με τον άλλον. Είχαν παίξει επίσης οι Τζούλια Ρόμπερτς, Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζέιμι Φοξ.