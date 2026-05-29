Για «διάσωση» της Κωνσταντινούπολης και των λατρευτικών της χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Σοφίας, έκανε λόγο την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο από την Άλωση της πόλης, προχωρώντας σε σειρά προκλητικών δηλώσεων και ιστορικών διαστρεβλώσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε το «παρών» στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, συνοδευόμενος από διάφορα κυβερνητικά στελέχη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ιστορικό ναό, ανέγνωσε στίχους από το Κοράνι, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να προσευχηθούν για τους Παλαιστίνιους, ενώ αμέσως μετά προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

«Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, αυτή η γη είναι η πατρίδα μας από το 1071. Και η Κωνσταντινούπολη, από το 1453, είναι το φως του ματιού του έθνους μας, μια πηγή υπερηφάνειας, ως τουρκική Κωνσταντινούπολη», ανέφερε αρχικά ο κ. Ερντογάν.

Στρέφοντας τα πυρά του προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν, ο κ. Ερντογάν, αφήνοντας σαφείς αιχμές και για την Ελλάδα, σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα νύχια 573 ετών θυμού. Βλέπουμε ότι αποκαλύπτουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτή τη δυσφορία, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Παράλληλα, επιχείρησε να παρουσιάσει την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως ένα ευρύτερο έργο ανοικοδόμησης, υποστηρίζοντας ότι η πόλη βρισκόταν σε παρακμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άλωση αποτέλεσε την αναβίωση μιας περιοχής όπου οι γειτονιές είχαν μετατραπεί σε βαλτοτόπια και οι τόποι λατρείας, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Σοφίας, είχαν «λεηλατηθεί και καταστραφεί». Πρόσθεσε δε πως το γεγονός αυτό έφερε «νέα ζωή» στην πόλη.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ισχυρίστηκε ότι η κατάκτηση καθιέρωσε έναν σταθερό κανόνα ειρήνης και ασφάλειας σε έναν τόπο όπου προηγουμένως ούτε η ζωή ούτε η περιουσία θεωρούνταν ασφαλείς. Επεσήμανε επίσης ότι επεκτάθηκε μια «πρωτοφανής ανοχή σε ανθρώπους κάθε καταγωγής, πίστης και αντίληψης», χορηγώντας τους ένα επίπεδο σεβασμού που δεν είχαν ποτέ βιώσει, χαρακτηρίζοντας την Άλωση ως τη «μετατροπή του σκότους σε φως».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τούρκος πρόεδρος απήγγειλε στίχους του ποιητή Φαζίλ Χουσνού Νταγλάρτζα: «Στο γαλάζιο του ουρανού, στο πράσινο της θάλασσας, ακούμε ένα τραγούδι από την Κεντρική Ασία. Από το γάλα της μητέρας μας μέχρι τις σημαίες μας, μεγαλώσαμε με την ένδοξη κατάκτηση. Με φως, δύναμη και αγάπη, σπάσαμε τη μαγεία της μοίρας. Είδαμε την εικόνα της ομορφιάς. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες συμφορές. Ο μισός κόσμος στάθηκε μπροστά στον ουρανό ως μάρτυρες. Κατακτήσαμε την Κωνσταντινούπολη, τον μισό κόσμο».

Ολοκληρώνοντας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την Άλωση ως ένα μοντέλο και μια από τις μεγαλύτερες πηγές του «πολιτισμού του ιερού πολέμου», η οποία έδωσε αφορμή για περαιτέρω κατακτήσεις.

Υπογράμμισε ότι το ιδανικό, η συνείδηση και η λαχτάρα για κατάκτηση δεν θα λείψουν ποτέ από τις καρδιές του τουρκικού έθνους, δίνοντας το στίγμα των μελλοντικών του βλέψεων: «Όπως σπάσαμε τις αλυσίδες στις πόρτες της Αγίας Σοφίας έτσι θα πετύχουμε νέες νίκες, εμπνευσμένοι από αυτή την ένδοξη κατάκτηση».