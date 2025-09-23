Ερντογάν από ΟΗΕ: «Θέλω να δω το Αιγαίο ως λεκάνη σταθερότητας - Δύο τα κράτη στην Κύπρο»

Εκτενείς αναφορές, κουβαλώντας μαζί του μία φωτογραφία από παιδιά στη Γάζα, έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όσον αφορά τη συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο, ο κ. Ερντογάν επισήμανε μεταξύ άλλων: «Επιθυμώ να δω το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως "λεκάνη σταθερότητας", με σεβασμό στα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών, ενώ είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία».

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οποιοδήποτε σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” είναι καταδικασμένο σε αποτυχία» είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος που κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να καθιερώσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

Ο Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Τι είπε για την Κύπρο στον ΟΗΕ ο Ερντογάν

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα».

Τόνισε δε ότι στην Κύπρο «υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί» και ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα».

«Το Κυπριακό ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω του ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς», είπε ακόμη.

Με πληροφορίες από Al Jazeera