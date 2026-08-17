Ερντογάν για ένταξη στην ΕΕ: «Δεν αποτελεί βασική μας προτεραιότητα πλέον»

Ο τούρκοε πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ «δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα» για την Άγκυρα, υποστηρίζοντας πως «μόνο η Ευρώπη θα είναι χαμένη από αυτή την εξέλιξη».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Al Muqabala» του Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, από τις σχέσεις με την ΕΕ και τα F-35 μέχρι και την αμυντική συμφωνία της Μέκκας, την Αίγυπτο, τα Στενά του Ορμούζ, τη Συρίζα και την Γάζα.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριζε ότι η ΕΕ δεν δείχνει πρόθυμη να δεχθεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι είναι το νούμερο ένα ζήτημα στην ατζέντα της Άγκυρας. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και, κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, «η χαμένη θα είναι η Ευρώπη».

Σχετικά με το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35 είπε πως «πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35. Περιμένω να τηρηθεί».

Σημειώνεται πως δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κοινή Συμφωνία Άμυνας που υπέγράφη στις 7 Αυγούστου από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στη Μέκκα, η οποία προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

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Τόνισε πως η συμφωνία αυτή «έστειλε σημαντικό μήνυμα στον κόσμο». Επιπλέον άφησε «ανοιχτό παράθυρο» για τη διεύρυνση νέου αμυντικού σχήματος, αναφέροντας ότι μελλοντικά θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος.

Βασική προτεραιότητα επίσης για την Τουρκία, είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς το κλείσιμό τους δεν εξυπηρετεί καμία πλευρά.

Τόνισε επίσης πως σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Συρία, ενώ η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την αποκατάσταση την σταθερότητας στην χώρα και «δεν θα την αφήσει μόνη».

Αναφέρθηκε επίσης πως και οι Κούρδοι της Συρίας θα πρέπει να επωφεληθούν από την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Για τη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τη στήριξή της. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη τη Γάζα», δήλωσε Υποστήριξε ακόμη ότι η Χαμάς εκπληρώνει «με καλή πίστη» τις υποχρεώσεις της, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι είχε θέσει το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τερματισμό των συγκρούσεων.

Για το Σουδάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τη στήριξή της και χαρακτήρισε καλές τις σχέσεις του με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Κυριαρχίας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν.

Για τη Λιβύη, ανέφερε ότι οι σχέσεις με την Άγκυρα παραμένουν σταθερές και διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία «δεν θα την αφήσει μόνη».