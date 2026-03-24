Ερντογάν: «Πρέπει να σταματήσουμε το δίκτυο σφαγής του Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την Τρίτη σε άμεση δράση προκειμένου να σταματήσει το «δίκτυο σφαγής» που ηγείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει «για χάρη της περιφερειακής ειρήνης» και «της ανθρωπότητας», προσθέτοντας ότι κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει μια «τολμηρή και ενεργητική στάση», σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Οι τελευταίες 25 ημέρες έχουν δείξει ότι αυτός είναι ένας πόλεμος του Ισραήλ, αλλά το τίμημα το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου για επιβίωση, αλλά το κόστος το επωμίζονται 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι», δήλωσε ο Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η Άγκυρα είναι «αποφασισμένη να μείνει εκτός του κύκλου της φωτιάς», ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν συμφωνεί στη μετατροπή της σύγκρουσης με το Ιράν να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο φθοράς.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εργάζεται με όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τουρκική οικονομία αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για την προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή και έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.