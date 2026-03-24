Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τελεσίγραφο στο Ιράν και υποστηρίζει ότι γίνονται συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης πριν εμπλακούν και άλλες χώρες, οι New York Times αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία, θεωρώντας την μια «ιστορική ευκαιρία» για αναδιάταξη της Μέσης Ανατολής. Σε συνομιλίες που έγιναν την τελευταία εβδομάδα, ο πρίγκιπας φέρεται να συνέστησε στον Αμερικανό πρόεδρο να επιμείνει έως την αποδυνάμωση της ιρανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας το Ιράν μακροχρόνια απειλή για τον Κόλπο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμιν Νετανιάχου, βλέπει επίσης το Ιράν ως απειλή, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα θεωρούσαν επιτυχία ακόμη και ένα κράτος που παραλύει λόγω εσωτερικών αναταράξεων, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ότι ένα τέτοιο σενάριο απειλεί άμεσα την ασφάλειά της.

Ανώτεροι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η παράταση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σφοδρές ιρανικές επιθέσεις κατά σαουδαραβικών εγκαταστάσεων και να παγιδεύσει τις ΗΠΑ σε έναν ατελείωτο πόλεμο.

Δημόσια, ο Τραμπ κινείται μεταξύ δηλώσεων ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα και σημάτων κλιμάκωσης. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν έχουν ήδη προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου, επηρεάζοντας σημαντικά τη Σαουδική Αραβία.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προτιμά μια ειρηνική λύση και δηλώνει ότι παραμένει σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η κύρια ανησυχία είναι η προστασία της χώρας από καθημερινές επιθέσεις του Ιράν. Παράλληλα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ φέρεται να υποστηρίζει στρατιωτικές επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές για να αποδυναμωθεί η κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Συνομιλίες Τραμπ - Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Οι συνομιλίες του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ περιλάμβαναν την πιθανότητα χερσαίων επιχειρήσεων στο νησί Χαργκ, κέντρο των ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών, ενώ η Σαουδική Αραβία εξετάζει οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις περιορίζουν τη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Αν ο Τραμπ υποχωρήσει, η Σαουδική Αραβία και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσουν ένα ενισχυμένο Ιράν. Παρότι ο πρίγκιπας πιθανότατα επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, ανησυχεί ότι μια ημιτελής επίθεση θα αφήσει τη χώρα εκτεθειμένη σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και περιοδικό κλείσιμο του Στενού.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για προστασία, αλλά οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν ήδη προκαλέσει θύματα και ζημιές σε υποδομές.

Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ πιέζει για στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ιρανική κυβέρνηση, ενώ οι ΗΠΑ εστιάζουν στην εξουδετέρωση των πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων. Παρά τα πλήγματα, η σκληροπυρηνική κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, και η Σαουδική Αραβία εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες τυχόν κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης και τις επιθέσεις που μπορεί να ακολουθήσουν.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ βλέπει τον πόλεμο ως ευκαιρία να ενισχύσει την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας ότι η χώρα μπορεί να προστατευθεί ακόμη κι αν η σύγκρουση συνεχιστεί.