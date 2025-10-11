Ερντογάν: «Πρώτα θα πάω εγώ στη Γάζα, μετά εσείς - Η λύση 2 κρατών είναι η καλύτερη για τους λαούς»

«Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε το σύνθημα «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα», σε ομιλία του στη γενέτειρά του Ριζούντα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα ζήτησε από το Ισραήλ «να σεβαστεί την υπογραφή του» και «να τερματίσει την επιθετική του πολιτική».

«Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο», δήλωσε.

Γάζα: Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.