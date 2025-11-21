Ερντογάν: Θα λάβει μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ - «Ο θεσμός τις οικογένειας αντιμετωπίζει προκλήσεις»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας την Πέμπτη στο Συμπόσιο για την Οικογένεια, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες στην Άγκυρα, υπογράμμισε τις, όπως τις περιέγραψε, «αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός της οικογένειας».

Αναφερόμενος στα ζητήματα αυτά, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα κατά των πολιτικών ουδετερότητας φύλου και του LGBTQ κινήματος, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε με ιδιαίτερα επικριτικούς όρους. Τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένεια σε μια περίοδο όπου, κατά την άποψή του, ο παγκόσμιος καπιταλισμός, ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και η ψηφιακή απομόνωση εντείνονται διεθνώς.

Εστιάζοντας στα προβλήματα της οικογένειας, ο Ερντογάν δήλωσε θα λάβει μέτρα ενάντια στις επιβολές ουδετερότητας φύλου και το κίνημα LGBTQ το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «διεστραμμένο».

Ο Ερντογάν έκανε επίσης λόγο για σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης γονιμότητας της χώρας μειώθηκε πέρυσι στο 1,48. Χαρακτήρισε τη μείωση αυτή «ισχυρό καμπανάκι για το μέλλον» και πρόσθεσε ότι κανείς που ενδιαφέρεται για τη χώρα «δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο είχε ανακοινώσει πως η περίοδος 2026–2035 θα οριστεί ως «Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού», στο πλαίσιο ομιλίας του στο Διεθνές Φόρουμ Οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν άσκησε κριτική και στον σύγχρονο τρόπο ζωής, λέγοντας ότι η υπερβολική έμφαση στην ατομική άνεση εις βάρος των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών δεν μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ή κοινωνική ισορροπία. Προειδοποίησε ότι αυτή η νοοτροπία εξαπλώνεται γρήγορα, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Στο διεθνές περιβάλλον, σημείωσε ότι αρκετές χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα περιορισμού του LGBTQ κινήματος και της ουδετερότητας φύλου, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Ρωσία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Αργεντινή, την Ινδονησία και τη Γεωργία, καθώς και δεκάδες χώρες στην Αφρική, την Ασία, την Αμερική και την Ωκεανία.