Ερωτηματικά για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το μυστήριο με τις μελανιές στα χέρια του

Ερωτηματικά έχουν προκληθεί μετά την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (25/08) στο Οβάλ Γραφείο που φαίνεται να υπογράφει εκτελεστικά διατάγματα έχοντας σκούρο μώλωπα στο πίσω μέρος του δεξιού του χεριού.

Καθισμένος στο γραφείο Resolute, ο Τραμπ φαινόταν να καλύπτει το πίσω μέρος του δεξιού του χεριού τοποθετώντας το αριστερό του χέρι πάνω του ενώ μιλούσε με τους δημοσιογράφους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ εμφανίστηκε με ένα κομμάτι μακιγιάζ στο χέρι του, που φαινόταν να καλύπτει μια επαναλαμβανόμενη μελανιά.

Αυτό ήταν και πάλι ορατό όταν ο Τραμπ υποδέχτηκε τον ομόλογό του από τη Νότια Κορέα, Lee Jae Myung, στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί με μια γνωστή μελανιά στο ίδιο σημείο, την οποία περιστασιακά καλύπτει με μακιγιάζ.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι απαντά ο γιατρός του και ο Λευκός Οίκος για τις μελανιές

Ο Λευκός Οίκος και ο γιατρός του Τραμπ έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε «άριστη υγεία» και ότι η μελανιά στο χέρι του είναι αποτέλεσμα των συχνών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης.

«Αυτό συνάδει με μια μικρή ερεθισμό των μαλακών ιστών από τις συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων», δήλωσε ο γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα.

«Αυτό είναι μια γνωστή και καλοήθης παρενέργεια της θεραπείας με ασπιρίνη».

Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν ικανοποίησε ορισμένους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι εικάζουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης ή ότι οι γιατροί ενδέχεται να του κάνουν συχνές ιατρικές εξετάσεις, όπως αιμοληψίες.

Ο Τραμπ αποκάλυψε πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα του, επειδή οι φλέβες στα πόδια του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά του.

Ωστόσο, αυτή η διάγνωση φαίνεται να είναι ξεχωριστή από το μώλωπα στο χέρι.

Όταν ρωτήθηκε για το κομμάτι μακιγιάζ που κάλυπτε το μώλωπα το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt είπε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος του λαού και συναντά περισσότερους Αμερικανούς και σφίγγει τα χέρια τους καθημερινά από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο στην ιστορία. Η δέσμευσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει κάθε μέρα».

Ο εκπρόσωπος Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος επίσης υπηρέτησε ως γιατρός του προέδρου από το 2013 έως το 2018, δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «ο πιο υγιής πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Η σωματική και ψυχική υγεία του Τραμπ αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης, με πολλούς να εικάζουν για τις ασθένειες από τις οποίες μπορεί να έχει υποφέρει ή να υποφέρει σήμερα.

Ωστόσο, οι εικασίες και οι φήμες τροφοδοτούνται και από την αίσθηση της δημόσιας δυσπιστίας απέναντι στον Τραμπ και την υγεία του, καθώς ο πρόεδρος συχνά αρνείται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ή παραποιεί την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

