«Φυλάκιση για μια ζωή» γράφουν τα βρετανικά media πως είναι η ποινή για τους πέντε άντρες που δολοφόνησαν τον 26χρονο Αντώνη Αντωνιάδη στο West End του Λονδίνου, στις 7 Ιουλίου του 2024, ωστόσο, οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης βιώνουν συντετριμμένοι την απώλειά του και η ουσία είναι πως πίσω δεν γυρίζει.

Οι πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Έλληνα τουρίστα, τον οποίο ακολούθησαν από ένα κλαμπ που διασκάδαζε στο West End και τον μαχαίρωσαν θανάσιμα όταν εκείνος αντιστάθηκε στη ληστεία.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, είχε γίνει στόχος από τους πέντε άνδρες, οι οποίοι είναι όλοι από το Κάμντεν, εξαιτίας ενός ρολογιού που φορούσε μάρκας Versace και μία τσάντας Lacoste που κράταγε.

Δολοφονία Αντωνιάδη | BBC

Ο Αντωνιάδης, ο οποίος εργαζόταν σε τυπογραφική εταιρεία και οι φίλοι του, διέμεναν στο νοτιοανατολικό Λονδίνο και έκαναν κράτηση με Uber για να επιστρέψουν σπίτι.

Χτύπησε τον έναν με μπουκάλι μπράντι

Καθώς οι τουρίστες περπατούσαν, τέσσερις φιγούρες με κουκούλες και full face πλησίασαν τον 26χρονο. Ο πέμπτος είχε μείνει στο αυτοκίνητο για να προετοιμάσει την απόδρασή τους.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης πάλεψε καθώς οι δράστες προσπάθησαν να του πάρουν την τσάντα και σε κάποιο σημείο κατάφερε να χτυπήσει έναν από αυτούς με ένα μπουκάλι μπράντι που κρατούσε ακόμα από τη βραδινή του έξοδο.

Ωστόσο, ήταν περικυκλωμένος από τους τέσσερις ληστές που τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στο στήθος και τον μηρό.

Αντώνης Αντωνιάδης | BBC

Ο 26χρονος πέθανε στο νοσοκομείο δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου.

Οι ποινές στους δολοφόνους

Ο 26χρονος Σίαν Τζόνσον θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια πριν κάνει αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους. Ο 20χρονος Σοφιάν Αλίτσε καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκισης. Ο 18χρονος αδελφός του Αμίν Αλίτσε καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκισης. Ο 21χρονος Τζόσουα ΜακΚορκουόντεϊλ καταδικάστηκε σε 26 χρόνια φυλάκισης και ο 18χρονος Άλφι Χιπλ κρατήθηκε με ελάχιστη ποινή φυλάκισης, δηλαδή 23 ετών. Όλοι καταδικάστηκαν για φόνο και συνωμοσία με σκοπό τη ληστεία.

Πριν από την καταδίκη των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, ξέσπασαν γέλια στο εδώλιο όταν ένας άνδρας στο θεωρείο φώναξε ότι η διαδικασία ήταν «διεφθαρμένη», προσθέτοντας: «Κρατήστε το κεφάλι σας ψηλά, μην αφήσετε το σύστημα να σας διαλύσει!»

Η δικαστής Ρεμπέκα Τρόουλερ προειδοποίησε για περαιτέρω εκρήξεις, λέγοντας στους κατηγορούμενους: «Παρατηρώ στην πλειοψηφία σας - όχι όλους - να γελάτε και να μην σέβεστε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα τη ζημιά που έχετε προκαλέσει».

Μετά την επιβολή της ποινής, η αστυνομικός επιθεωρητής Κέιτ Μπλάκμπερν χαρακτήρισε την έρευνα για τη δολοφονία ως «ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη» λόγω της έλλειψης υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και της κίνησης του οχήματος των κατηγορουμένων.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους του Αντώνη, οι οποίοι ήταν μάρτυρες της βάναυσης δολοφονίας του και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καταθέσουν», είπε.

«Οι σημερινές ποινές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων των κατηγορουμένων εκείνο το πρωί της Κυριακής» κατέληξε.

Η δικαστής Τρόουλερ δήλωσε ότι οι καταθέσεις που έδωσαν η οικογένεια και οι φίλοι του θύματος περιέγραφαν την «ασύλληπτη αγωνία» τους: «Από όλες τις απόψεις, ο Αντώνης ήταν ένας ευγενικός, φροντιστικός, στοργικός, αστείος και κοινωνικός νεαρός άνδρας, τον οποίο οι φίλοι του περιέγραφαν ιδιαίτερα ως έναν πραγματικό κύριο.

«Ο Αντώνης ήταν σαφώς βαθιά αγαπητός και ο θάνατός του έχει επηρεάσει βαθιά την οικογένειά του με διάφορους τρόπους, καθώς και τους φίλους του».

Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, δήλωσαν ότι η «άδικη και απάνθρωπη» απώλεια του γιου τους, τους είχε αφήσει «συντετριμμένους».

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον κόσμο από το να χάσεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που συνέβη αυτό στον Αντώνη μας», ανέφεραν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική για τη δικαίωση του παιδιού μας, αλλά κυρίως για να αποτρέψουμε άλλους γονείς από το να βρεθούν στην τραγική μας θέση», πρόσθεσαν.

