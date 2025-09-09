Έσκασε και η «φούσκα» Μπαϊρού: Οι επιλογές του Μακρόν σε μία πολιτικά εξαντλημένη Γαλλία

Αυτή η ερώτηση κρέμεται από τα χείλια οποιουδήποτε Γάλλου δεν ζει μέσα σε μία σπηλιά τα τελευταία χρόνια: Τι θα κάνει τώρα ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την πανηγυρική -για κάποιους τουλάχιστον- καθαίρεση ακόμα ενός αιρετού του;

Η κυβέρνηση έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, την κάτω βουλή του Κοινοβουλίου της χώρας, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού και το υπουργικό του συμβούλιο να παραιτηθούν.

Ο κ. Μπαϊρού, κεντρώος σύμμαχος του κ. Μακρόν, είχε απροσδόκητα προκηρύξει την ψηφοφορία τον περασμένο μήνα. Ήλπιζε να εξαναγκάσει, αποτυχημένα, τους νομοθέτες, ώστε να προωθήσει μέτρα λιτότητας για την αντιμετώπιση του γαλλικού χρέους της Γαλλίας.

Στενεύουν οι επιλογές για τον Μακρόν

Η κατάρρευση της κυβέρνησης αφήνει τώρα τον κ. Μακρόν με μια ποικιλία ατελέσφορων και δυσάρεστων για τον ίδιο επιλογών. Κάθε μία παρουσιάζει τη δική της πρόκληση.

Η προεδρία είναι από πολλές απόψεις το πιο ισχυρό πολιτικό αξίωμα της Γαλλίας. Αλλά οι πρωθυπουργοί και τα υπουργικά τους συμβούλια, που λογοδοτούν στην Εθνοσυνέλευση, είναι επίσημα υπεύθυνοι για την εσωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού.

Η πιο γρήγορη λύση, και αυτή που προτιμά ο κ. Μακρόν, είναι να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό και να σχηματίσει ένα νέο υπουργικό συμβούλιο. Το γραφείο του δήλωσε μετά την ψηφοφορία της Δευτέρας ότι θα επιλέξει κάποιον «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Αλλά το ερώτημα θα είναι αν μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα από τις δύο που έχουν πέσει από τότε που ο πρόεδρος προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι.

Από νομικής άποψης, ο κ. Μακρόν μπορεί να επιλέξει όποιον θέλει. Πολιτικά, όμως, ο κ. Μακρόν πρέπει να επιλέξει κάποιον που μπορεί να περάσει από τους 577 νομοθέτες της Εθνοσυνέλευσης - τουλάχιστον για αρκετό χρόνο για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026.

Αλλά το πρόβλημα για οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα παραμείνει το ίδιο. Η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου βρίσκεται σε αδιέξοδο μεταξύ τριών μεγάλων πολιτικών συνασπισμών - ενός συνόλου αριστερών κομμάτων, ενός εύθραυστου κεντροδεξιού συνασπισμού και μιας εθνικιστικής, αντιμεταναστευτικής ακροδεξιάς.

Η καυτή πατάτα της πρωθυπουργίας

Η εύρεση ενός πρωθυπουργού που μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτό το τοπίο είναι δύσκολη.

Μέχρι τώρα, ο κ. Μακρόν ευνοούσε κεντροδεξιούς πολιτικούς που πίστευε ότι ήταν αρκετά ικανοί για να επιβιώσουν, διατηρώντας παράλληλα τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις του, όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Μερικά από τα ονόματα που έχουν προταθεί ως νέος πρωθυπουργός, όπως ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ, ο υπουργός Άμυνας, ταιριάζουν σε αυτό το καλούπι.

Αλλά ο κ. Μακρόν θα μπορούσε επίσης να κλίνει προς τα αριστερά. Οι εικασίες έχουν επικεντρωθεί επίσης στον Ερίκ Λομπάρντ, τον υπουργό Οικονομίας, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τους Σοσιαλιστές και ο οποίος πρόσφατα δήλωσε στους Financial Times ότι χρειάζονται συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό.

Μακρόν: Νέες εκλογές στον ορίζοντα;

Ορισμένα πολιτικά κόμματα λένε ότι η απλή αντικατάσταση του κ. Μπαϊρού δεν αρκεί. Αντ' αυτού, προτρέπουν τον κ. Μακρόν να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές το συντομότερο δυνατό, με την ελπίδα ότι θα αποφέρουν μια λειτουργική πλειοψηφία.

Ο κ. Μακρόν έχει, προς το παρόν, αποκλείσει κάτι τέτοιο. Ο κεντρώος συνασπισμός του, ο οποίος προβλέπεται να χάσει έδρες σε πρόωρες εκλογές, δεν θέλει να επιστρέψει στην κάλπη.

Πηγαίνοντας σε εκλογές, ο Μακρόν θα ήταν στην διόλου αξιοζήλευτη θέση να παραδώσει τη χώρα στον ακροδεξιό σχηματισμό «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν, το οποίο βρίσκει αντίπαλο δέος μόνο σε ένα κάλεσμα συνασπισμού της Αριστεράς.

Μια πρόσφατη μελέτη του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων IFOP διαπίστωσε ότι ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του θα λάβουν περίπου 32% έως 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των πρόωρων εκλογών, έναντι περίπου 25% έως 26% για την αριστερά, 15% για τον κεντρώο συνασπισμό και 13% για το κυρίαρχο συντηρητικό κόμμα.

Ωστόσο, η πρόβλεψη των τελικών αποτελεσμάτων των εδρών στο σύστημα ψηφοφορίας δύο γύρων της Γαλλίας είναι δύσκολη και παραμένει ασαφές εάν οι νέες εκλογές θα άρουν το αδιέξοδο.

H επιλογή «αουτσάιντερ» - Παραίτηση Μακρόν

Μια ακόμη πιο ριζοσπαστική επιλογή θα ήταν να παραιτηθεί ο κ. Μακρόν, πυροδοτώντας πρόωρες προεδρικές εκλογές. Αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν υπό τη σύγχρονη Πέμπτη Δημοκρατία της Γαλλίας, όταν ο Σαρλ ντε Γκωλ παραιτήθηκε το 1969 μετά από ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα.

Οι «Ανυπότακτη Γαλλία», ακόμα εξοργισμένοι που ο Μακρόν αρνήθηκε να διορίσει πρωθυπουργό από την αριστερά, αφού κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις τελευταίες εκλογές, πιέζει για αυτήν την επιλογή. Ακόμα και ορισμένοι πιο μετριοπαθείς πολιτικοί την υποστηρίζουν.

Υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, είναι υπεύθυνος για το αυξανόμενο χρέος της χώρας, ότι έχει γίνει πολύ αντιδημοφιλής για να κυβερνήσει αποτελεσματικά και ότι μόνο ένας νέος πρόεδρος με σαφή εντολή μπορεί να βγάλει τη χώρα από το πολιτικό της τέλμα.

Μόλις το 15% του εκλογικού σώματος έχει εμπιστοσύνη στον Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση αυτόν τον μήνα για το περιοδικό Le Figaro από τον όμιλο Verian.

Ωστόσο, ο κ. ίδιος έχει επανειλημμένα ορκιστεί να εξαντλήσει τη δεύτερη θητεία του, η οποία λήγει το 2027, και δεν μπορεί να επιδιώξει άλλη.

Πηγή: New York Times