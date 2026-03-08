Έσπασε «ρεκόρ αγοράς» ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Αυτό είναι το σπίτι που απέκτησε στο Μαϊάμι έναντι 170 εκατ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Mark Zuckerberg), και η σύζυγός του Priscilla Chan αγόρασαν το νέο τους σπίτι στο λεγόμενο «νησί των δισεκατομμυριούχων» στο Indian Creek Island στο Μαϊάμ , έναντι 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρόσφατη αγορά τους στο Indian Creek Island αποτελεί ρεκόρ για την κομητεία Μαιάμι-Dade County και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες αγορές κατοικιών στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την The Wall Street Journal.

Το ρεκόρ εξακολουθεί να κατέχει ο δισεκατομμυριούχος Ken Griffin για την αγορά διαμερίσματος σχεδόν 238 εκατομμυρίων δολαρίων στη New York City το 2019.

Ωστόσο, θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να μετακομίσουν, καθώς η κατασκευή του σπιτιού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά της κατοικίας των εννέα υπνοδωματίων και των 11 μπάνιων θα περιλαμβάνουν γυμναστήριο, κομμωτήριο και αίθουσα μασάζ, καθώς και ένα ενυδρείο 1.500 γαλονιών και μια βιβλιοθήκη με μυστικό πέρασμα.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Θα έχει καταφύγιο το νέο σπίτι;

Οι λεπτομέρειες για το αν υπάρχει πραγματικό καταφύγιο (bunker) στο νέο ακίνητο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ παραμένουν ασαφείς.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπερ-πλούσιοι αγοραστές αγοράζουν κατοικίες με καταφύγια ή υπόγεια αντιβομβαρδιστικά καταφύγια, σύμφωνα με το NewsNation. Η εταιρεία Atlas Survival Shelters κατασκευάζει και εγκαθιστά τέτοια καταφύγια σε ιδιοκτησίες πελατών που το ζητούν, με μέσο κόστος περίπου 25.000 δολάρια.

«Οι ελίτ του κόσμου αποκτούν καταφύγια, και οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι, αν δεν έχουν ήδη ένα, πιθανότατα αποκτούν τώρα», δήλωσε στο NewsNation ο Rob Hubbard της Atlas Survival Shelters.

«Δεν σημαίνει ότι φοβούνται κάτι άμεσο ή επικείμενο· απλώς γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον από εσένα και εμένα, και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Όταν ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε ένα σπίτι στη Χαβάη στις αρχές του 2025, διέψευσε αναφορές ότι το ακίνητο περιλάμβανε καταφύγιο για το τέλος του κόσμου (doomsday bunker), λέγοντας ότι πρόκειται «περισσότερο για ένα υπόγειο».