«Έθαψαν» άγαλμα του Παβαρότι για να στήσουν παγοδρόμιο: Σάλος για το μερεμέτι Ιταλού δημάρχου

Σε βαθιές υποκλίσεις και συγγνώμες προς την οικογένεια Παβαρότι έχει υποχρεωθεί τις τελευταίες ημέρες ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης του Πέζαρο στην Ιταλία, αφού έργα για την εγκατάσταση παγοδρομίου σε κεντρική πλατεία, «κατάπιαν» το άγαλμα του μεγάλου τενόρου.

Το χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο, για άγνωστο λόγο, κρίθηκε σωστό να χτιστεί γύρω από το άγαλμα του θρυλικού τραγουδιστή της όπερας, «παγιδεύοντάς» το από τα γόνατα και κάτω, δημιουργώντας ένα επιεικώς κιτς θέαμα.

Το χάλκινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που απεικονίζει τον Παβαρότι να φοράει σμόκιν με τα χέρια του τεντωμένα και να κρατάει ένα μαντήλι στο ένα χέρι, αποκαλύφθηκε πέρυσι σε μια πλατεία στο κέντρο του Πέζαρο.

«Κάντε σκέιτ και χαϊδέψτε τον Παβαρότι»

Το άγαλμα προοριζόταν ως φόρος τιμής στον αείμνηστο τενόρο, ο οποίος είχε σπίτι και τιμητική υπηκοότητα στο Πέζαρο, επίσης τη γενέτειρα του Ιταλού συνθέτη Τζοακίνο Ροσίνι.

Διαβάστε ακόμα: Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μπλόκαραν δρόμο με φλεγόμενα ΙΧ, έριξαν βόμβες και άρπαξαν 2 εκ. ευρώ

Το γεγονός αυτό έχει «γελοιοποιήσει» τη μνήμη του», δήλωσε η Νικολέτα Μαντοβάνι, χήρα του τενόρου, αφού εικόνες του αγάλματος «παγιδευμένου» μέχρι τα γόνατά του κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η Μαντοβάνι δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino ότι ήταν «απογοητευμένη, θυμωμένη και αναστατωμένη».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία», είπε αφού η εφημερίδα της έστειλε τις εικόνες. «Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε κάτι τέτοιο, επειδή επηρεάζει την εικόνα του Λουτσιάνο και τον σεβασμό που του αξίζει. Απλώς δεν είναι σωστό».

Ο Αντρέα Μπιαντσίνι, δήμαρχος του Πέζαρο, φάνηκε να επιδεινώνει το ζήτημα κοινοποιώντας μια εικόνα του αγάλματος στο παγοδρόμιο μαζί με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους skaters να «χαϊδέψουν τον Παβαρότι».

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι το τοπικό συμβούλιο «έκανε λάθος».