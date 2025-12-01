Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μπλόκαραν δρόμο με φλεγόμενα ΙΧ, έριξαν βόμβες και άρπαξαν 2 εκ. ευρώ

Κινηματογραφική ληστεία πραγματοποίησε συμμορία ενόπλων σε όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Αυτοκινητόδρομο Α2, στην περιοχή του Ρέτζιο Καλάμπρια, στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, με μία αστραπιαία ενέργεια, προετοιμασμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η συμμορία τουλάχιστον 10 ατόμων, λίγο μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας, μπλόκαρε ένα φορτηγό μεταφοράς χρημάτων της εταιρίας Sicurtransport, χρησιμοποιώντας βόμβες, πυροβολώντας αρκετές φορές με καλασνίκοφ και τουφέκια και σκορπίζοντας καρφιά στον άσφαλτο για να εμποδίσει την προσέγγιση άλλων αυτοκινήτων.

Το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά και δεν υπήρξαν τραυματίες, αν και οι δύο μεταφορείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ρέτζιο Καλάμπρια σε κατάσταση σοκ.

Από τις πρώτες έρευνες, φαίνεται ότι οι ληστές άρπαξαν περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Το τμήμα του δρόμου προς τα βόρεια, μεταξύ των κόμβων της Σίλλας και της Μπαγκνάρα, έχει αποκλειστεί.

Τον Δεκέμβριο του 1997, στο ίδιο σημείο, μια ομάδα ληστών πραγματοποίησε επίσης μία ληστεία 10 δισεκατομμυρίων λιρέτων. Τότε, ένα φορτηγό μεταφοράς χρημάτων της εταιρείας San Nicola είχε μόλις φύγει από τα Κεντρικά Ταχυδρομεία της Ρέτζιο Καλάμπρια με προορισμό τα περιφερειακά γραφεία της επαρχίας. Τα χρήματα προορίζονταν για την πληρωμή των συντάξεων και των δεκατριών μηνών.

Τα χρήματα που εκλάπησαν σήμερα είχαν τον ίδιο σκοπό, ενώ οι αρχές πιστεύουν ότι έχουν να κάνουν με εξειδικευμένη συμμορία που έχει διαπράξει και άλλες ληστείες σε άλλα μέρη της Ιταλίας, κυρίως στην περιοχή του Φότζια, με την τεχνική να είναι πάντα η ίδια.

Auto in fiamme, chiodi sull’asfalto e colpi d’arma da fuoco: ancora un assalto armato a un #portavalori.

È successo sulla Salerno–Reggio Calabria, all’altezza di Scilla. La banda è riuscita a fuggire con un bottino di due milioni di euro.#Tg1 Elena De Vincenzo pic.twitter.com/1WUTSyQsqF — Tg1 (@Tg1Rai) December 1, 2025

Καίνε αυτοκίνητα για να σταματήσουν το φορτηγό μεταφοράς χρημάτων, χρησιμοποιούν εξελιγμένα όπλα για να εξουδετερώσουν τα άτομα που βρίσκονται στο θωρακισμένο όχημα και με εκρήξεις ανατινάζουν τις θωρακισμένες πόρτες, καθιστώντας αναποτελεσματική κάθε αντίδραση από τους φρουρούς μέσα στο φορτηγό μεταφοράς χρημάτων.

Μεταξύ των υποθέσεων των ερευνητών κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι μπορεί να υπήρχε κάποιος εσωτερικός συνεργός και ότι η δράση των ληστών είχε εγκριθεί από μέλη της ντρανγκέτα της Ρέτζια. Καμία δράση τέτοιου μεγέθους δεν είναι δυνατή σε αυτή την περιοχή χωρίς τις απαραίτητες άδειες από την ηγεσία των μαφιόζικων οργανώσεων, σημειώνει η εφημερίδα.