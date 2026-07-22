Έτοιμη να απαντήσει με αντίποινα η Τεχεράνη αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές

Έτοιμη για αντίποινα η Τεχεράνη, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιτεθεί σε ιρανικές γέφυρες ή σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν διαμήνυσε σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ότι σε αυτή την περίπτωση θα εξαπολύσει αντίποινα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή - συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων - που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν διαθέτει σιδηρά βούληση όσον αφορά την άσκηση της κυριαρχίας του επί του Στενού του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψει ποτέ αυτό να αποτελέσει ξανά απειλή για το Ιράν», ανέφερε ακόμη το Tasnim, επικαλούμενο την ανώνυμη στρατιωτική πηγή.

Η ιρανική προειδοποίηση έρχεται μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν το Ιράν επιτεθεί σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε νωρίτερα στην ανάρτησή του στο Truth Social:

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα επιτίθεται εναντίον ενός πλοίου στα Στενα του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

