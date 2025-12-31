Έτοιμο για τη νέα χρονιά το νέο Doodle της Google: Μας εύχεται ευτυχισμένο 2026

Ευχές για το 2026 στέλνει η Google με το νέο της Doodle, συμβολίζοντας με αυτό το ρεβεγιόν για την αλλαγή του χρόνου. Το σημερινό Doodle γιορτάζει την Παραμονή Πρωτοχρονιάς σε όλο τον κόσμο και την έλευση του νέου χρόνου.

Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (σε κάποιες χώρες λέγεται Νύχτα του Αγίου Σιλβέστρου), είναι η τελευταία μέρα του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου. Σε πολλές χώρες, η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάζεται με βραδινά πάρτι, όπου πολλού άνθρωποι χορεύουν, τρώνε, πίνουν και βλέπουν ή ρίχνουν πυροτεχνήματα. Οι εορτασμοί συνεχίζονται και μετά τα μεσάνυχτα, την Ημέρα της Πρωτοχρονιάς (1η Ιανουαρίου).

Τα Νησιά Γραμμής Ισημερινού (μέρος του Κιριμπάτι) και το Τόνγκα, είναι παραδείγματα περιοχών που καλωσορίζουν πρώτες το νέο έτος, ενώ το Μπαίηκερ (ένα ακατοίκητο μέρος στις Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών) και η Αμερικανική Σαμόα είναι από τις τελευταίες.

