«Έτσι λέει και στη Βίβλο για την καταστροφή»: Τι ήταν η κηλίδα αίματος που είδαν οι χρήστες του Google Earth

Όταν χρήστες του Goolge Earth άνοιξαν σήμερα τα κινητά τους και «ταξίδεψαν» στο Νέο Μεξικό αντίκρισαν μαι παράξενη εικόνα: ένα «μεγάλο σωρό από αίμα» να διαρρέει το έδαφος. Πολλοί χρήστες μάλιστα έσπευσαν να κάνουν λόγο για βιβλική καταστροφή.

Η ακριβής τοποθεσία αυτού του παράξενου θεάματος στο χάρτη ήταν η απομακρυσμένη περιοχή ακριβώς βορειοδυτικά της Σάντα Φε, που βρίσκεται στις συντεταγμένες 35°39′11″ Β, 106°08′49″ Δ.

took me almost 2 hours of trawling google earth but I FOUND IT! it’s just west of santa fe new mexico and represents an ancient basaltic cinder cone that preceded the formation of the pleistocene valles caldera. it’s been quarried which is why it’s so red! https://t.co/zEq5oZB7Q9 pic.twitter.com/JN3BigH30j — josh! (@geolojosh_) December 13, 2025

Οι ανησυχητικές εικόνες πυροδότησαν μια συζήτηση στο διαδίκτυο, με πολλούς να εκφράζουν την άποψή τους για την εμφανή κηλίδα αίματος. Κάποιοι άλλοι χρήστες υποστήριξαν ότι το χαρακτηριστικό είναι στην πραγματικότητα ένας κώνος από στάχτη - ένας ηφαιστειακός σχηματισμός φτιαγμένος από τέφρα, στάχτη και βράχο που συσσωρεύτηκε γύρω από ένα άνοιγμα κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκρήξεων.

Η κυλίδα έχει βαθύ κόκκινο χρώμα, το οποίο προέρχεται από ένα ηφαιστειακό υλικό, πλούσιο σε σίδηρο που έχει οξειδωθεί με την πάροδο του χρόνου. Το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής επιτρέπει τη διαδικασία αυτή περιορίζοντας τη διάβρωση και την έκπλυση ορυκτών.

Ενώ αυτή η εξήγηση έχει την πιο λογική επιστημονικά, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να συζητούν την πιθανότητα μιας μεγάλης λίμνης αίματος στην περιοχή.

Η viral ανάρτηση έχει εκατοντάδες απαντήσεις στο X, με τους χρήστες να εικάζουν ότι ο λεκές θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μιας φάρμας μαφιόζων ή του αίματος του Τιτάνα.

Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε οιωνούς και σημάδια;

Ένας χρήστης ρώτησε: «Δεν υπάρχει αυτό στη Βίβλο;», σε μια προφανή αναφορά στο Βιβλίο της Εξόδου που περιγράφει λεπτομερώς τις δέκα πληγές που επέβαλε ο Θεός στους Αιγύπτιους στη βιβλική αφήγηση της Εξόδου.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, τα νερά του ποταμού Νείλου χτυπήθηκαν από το ραβδί του Μωυσή με εντολή του Θεού, μετατρέποντάς τα σε αίμα σε μια θεϊκή πράξη κρίσης.

«Έτσι λέει ο Κύριος: Από αυτό θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δες, με το ραβδί που είναι στο χέρι μου θα χτυπήσω το νερό που είναι στον Νείλο, και θα μετατραπεί σε αίμα», αναφέρει η Έξοδος 7:17-21.

Οι άνθρωποι γενικά πιστεύουν σε βιβλικούς οιωνούς επειδή η ίδια η Βίβλος περιέχει «σημεία» από τον Θεό.

Η πραγματική εξήγηση για την κηλίδα αίματος, είναι πιθανότατα πολύ λιγότερο υπερφυσική,παρόμοια με ένα περιστατικό νωρίτερα φέτος.

Τον Αύγουστο, η βιβλική Θάλασσα της Γαλιλαίας ξαφνικά έγινε ένα έντονο αιματοκόκκινο, αφήνοντας τους ανθρώπους μπερδεμένους, φοβισμένους και προειδοποιώντας για έναν «κακό οιωνό».

Τα κόκκινα κύματα που κυλούσαν στην ακτή προκάλεσαν μεγάλους φόβους, με ορισμένους να συγκρίνουν για άλλη μια φορά την απόκοσμη μεταμόρφωση με τις δέκα πληγές του Θεού.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι η αλλαγή χρώματος προκλήθηκε από μια άνθιση πράσινων φυκιών στη λίμνη γλυκού νερού, η οποία γίνεται κόκκινη όταν μια φυσική χρωστική ουσία συσσωρεύεται υπό έντονο ηλιακό φως.