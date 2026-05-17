Εξαφανίζεται η άμμος της: Η μαγική παραλία της Ευρώπης που κινδυνεύει από τον τουρισμό

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Μαγιόρκα φαίνεται πως πληρώνει το τίμημα του υπερτουρισμού καθώς πλέον είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Caló des Moro, ένας μικρός κολπίσκος με τιρκουάζ νερά στα νοτιοανατολικά του νησιού, έχει μετατραπεί από κρυφό παράδεισο σε σημείο ασφυκτικού συνωστισμού, με τους κατοίκους να αποδίδουν την κατάσταση στην προβολή της από influencers και χρήστες του Instagram και του TikTok.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον υπερτουρισμό. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Φίλων του Caló des Moro–s'Almonia, έως και 70 κιλά άμμου χάνονται καθημερινά, καθώς μεταφέρονται άθελά τους στις πετσέτες, τα παπούτσια και τις τσάντες των επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η συνολική απώλεια μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι τόνους, σε μια παραλία που ήδη αντιμετωπίζει έντονη διάβρωση.

Συγκριτικές φωτογραφίες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η ακτογραμμή υποχωρεί σταδιακά, ενώ η θάλασσα καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στην παραλία. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως η τοποθέτηση ειδικών βουρτσών στην έξοδο για την απομάκρυνση της άμμου από τα πόδια των λουόμενων, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται επίσης για τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους οι επισκέπτες, καθώς η πρόσβαση στον μικρό όρμο γίνεται μέσω ενός απότομου και στενού μονοπατιού. Πολλοί τουρίστες, όπως καταγγέλλεται, εγκαταλείπουν αντικείμενα και απορρίμματα για να αποφύγουν την κουραστική επιστροφή.

Η παραλία βρίσκεται κοντά στην πόλη Santanyí και μπορεί να φιλοξενήσει μόλις περίπου 100 άτομα κάθε φορά. Παρ’ όλα αυτά, τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται έως και 4.000 επισκέπτες ημερησίως.

Η δημοτικότητα της Caló des Moro εκτοξεύθηκε ιδιαίτερα μετά το 2024, όταν τουριστικοί φορείς της Μαγιόρκας ενθάρρυναν influencers να προβάλλουν λιγότερο γνωστά σημεία του νησιού. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, περισσότερα από 1.300 βίντεο της παραλίας είχαν αναρτηθεί στο TikTok, συγκεντρώνοντας περίπου 10 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση του κινήματος Mallorca Platja Tour, ζητώντας την προστασία των ακτών και αναρτώντας πανό με το σύνθημα «#OcupemLesNostresPlatges» («Να πάρουμε πίσω τις παραλίες μας»).