Έναν γιγάντιο πορτοκαλί καρχαρία, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε βίντεο και μάλιστα ίσως είναι και ο μοναδικός στο είδος του, «ψαρεύτηκε» στην Κόστα Ρίκα.

Ο καρχαρίας, μήκους 1,80 μέτρων, έχει σύμφωνα με την DailyMail, ξανθισμό: μια σπάνια πάθηση μελάγχρωσης που προκαλεί υπερβολικές κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις στο δέρμα, τα λέπια ή τη γούνα των ζώων.

Ο ξανθισμός έχει παρατηρηθεί σε μερικά είδη ψαριών, δεν είχε καταγραφεί ποτέ όμως σε χονδροειδή ψάρι. Ομάδα που περιλαμβάνει καρχαρίες, σαλάχια και σελάχια, στην Καραϊβική.

Rare orange shark with ghostly white eyes captured in first-of-its-kind sighting pic.twitter.com/kMuultaItq — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 18, 2025

Εκτός από τον ξανθισμό, ο καρχαρίας εμφάνισε επίσης αλμπινισμό, γεγονός που εξηγεί το λευκό χρώμα των ματιών του.

Συνήθως, αυτού του είδους οι καρχαρίες έχουν ανοιχτό ή σκούρο καφέ δέρμα, το οποίο τους βοηθά να περνούν απαρατήρητοι σε υφάλους και βραχώδεις βιότοπους του βυθού, όπου κυνηγούν.

Καρχαρίας | Shutterstock

Μεμονωμένο ή σηματοδοτεί γενική τάση;

«Η ανακάλυψη ενός κίτρινου καρχαρία-νοσοκόμου εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική και την προσαρμοστικότητα των καρχαριών-νοσοκόμων», αναφέρει μια μελέτη.

«Είναι αυτό ένα μεμονωμένο περιστατικό ή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα γενετική τάση στον τοπικό πληθυσμό;».

Επειδή αυτό το χρώμα κάνει τα ζώα πιο ορατά, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ξανθισμός συχνά μειώνει τα ποσοστά επιβίωσης στην άγρια φύση. Ωστόσο, με βάση το μέγεθος του καρχαρία, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ασυνήθιστη απόχρωση δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωσή του.

Ο αλμπινισμός, αν και ελαφρώς πιο γνωστός σαν φαινόμενο, είναι επίσης ασυνήθιστος και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις στα ζώα στα οποία παρατηρείται, καθώς αυξάνει την ευαισθησία στο ηλιακό φως και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μειώνει την πιθανότητα εύρεσης συντρόφου.

Για αυτόν τον λόγο, η DailyMail αναφέρει πως το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που εμφανίζει όχι μόνο ξανθισμό αλλά και αλμπινισμό επέζησε μέχρι την ενηλικίωση καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

Η επιβίωσή του μέχρι την ενηλικίωση προσφέρει επίσης, μια σπάνια ματιά στην προσαρμοστικότητα του είδους και εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη γενετική ποικιλομορφία στους πληθυσμούς των καρχαριών.

