Μενού

Έξαλλο το επιτελείο Τραμπ με μελέτη που επικρίνει τους δασμούς του: «Η χειρότερη που έχουμε δει»

Ένας από τους κυριότερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κέβιν Χάσετ, ζήτησε να τιμωρηθούν συντάκτες μιας μελέτης που επικρίνει τους δασμούς του.

Reader symbol
Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty
  • Α-
  • Α+

Ένας από τους κυριότερους οικονομικούς συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κέβιν Χάσετ ζήτησε σήμερα να τιμωρηθούν συντάκτες μιας μελέτης που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, επιβαρύνουν κυρίως τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Αυτή η δημοσίευση «είναι μια ντροπή», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό επιχειρηματικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μελέτη που έχω δει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι άνθρωποι που σχετίζονται με αυτή τη μελέτη πιθανότατα θα πρέπει να τιμωρηθούν», πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μελέτη στις 12 Φεβρουαρίου αναφορικά με τον αντίκτυπο των δασμών που εισήγαγε πέρυσι ο Τραμπ. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «σχεδόν το 90% του οικονομικού βάρους των δασμών το επωμίζονται αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ