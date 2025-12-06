Έξαλλος ο Έλον Μασκ με το πρόστιμο εκατομμυρίων: «Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σε μια οργισμένη αντίδραση προχώρησε σήμερα (6/12) ο Έλον Μασκ μετά από το πρόστιμο εκατομμυρίων που του επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για παραβίαση μιας σειράς κανόνων διαφάνειας.

Πρόκειται για ένα πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ δήλωσε ότι η λειτουργία μπλε σήματος επαλήθευσης της πλατφόρμας ήταν παραπλανητική, αφού άλλαξε από λειτουργία που υποδηλώνει επαληθευμένους χρήστες σε λειτουργία επί πληρωμή.

Ανέφερε επίσης ότι η διαφημιστική βιβλιοθήκη του X στερείται διαφάνειας και ότι δεν παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για τους ερευνητές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπή, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, δήλωσε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται «για παράβαση που διέπραξε το X» αλλά «απευθύνεται σε ολόκληρη την εταιρική δομή».

Έλον Μασκ: Η οργισμένη αντίδραση στο Χ

Ξέσπασε ο Έλον Μασκ για το πρόστιμο μέσω του Χ λέγοντας: «Η «ΕΕ» επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στην πλατφόρμα, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμη πιο τρελό!», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla στο X.

«Επομένως, θα είναι λογικό να στρέψουμε την απάντησή μας όχι μόνο προς την ΕΕ, αλλά και προς τα άτομα που προέβησαν σ’ αυτή την ενέργεια εναντίον μου», ενώ σε άλλη ανάρτηση ανέφερε: «Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους».

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025