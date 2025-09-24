Έξαλλος Τραμπ με επιστροφή Κίμελ και ABC: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι του έδωσαν πίσω τη δουλειά»

Έξαλλος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στους τηλεοπτικούς δέκτες του ABC News, καθώς ανέφερε ότι «δεν μπορώ να πιστέψω ότι του έδωσαν πίσω τη δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι το τηλεοπτικό δίκτυο παίζει «σκουπίδια των Δημοκρατικών» ενώ προειδοποιεί πως «θα τους ξανακυνηγήσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω στον Τζίμι Κίμελ τη δουλειά του. Ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί ότι η εκπομπή του είχε ακυρωθεί. Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα διότι το κοινό του έχει εξαφανιστεί και το "ταλέντο" του δεν υπήρξε ποτέ.

Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που κάνει κάτι τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει σε κίνδυνο το δίκτυο παίζοντας 99% σκουπίδια υπέρ των Δημοκρατικών.

Διαβάστε επίσης: Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην εκπομπή του - Η αναφορά στον Τσάρλι Κερκ και η «μπηχτή» στον Τραμπ

Είναι ακόμα ένας βραχίονας των Δημοκρατικών και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην εκστρατεία του κόμματος.

Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο προσοδοφόρο.

Ας σαπίσει ο Τζίμι Κίμελ με τις κακές του τηλεθεάσεις».

Συγκινημένος ο Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή του

Συγκινημένος επέστρεψε στην εκπομπή του στο ABC ο Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), αναφερόμενος στις δηλώσεις του για τον Τσάρλι Κερκ, μετά την προσωρινή αναστολή της εκπομπής του από το τηλεοπτικό δίκτυο και την επίθεση που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά την επεισοδιακή αναστολή, ο παρουσιαστής τόνισε ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να υποτιμήσει το τραγικό γεγονός και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Κερκ.

Στην πρώτη του εκπομπή μετά την αναστολή, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας πως «ποτέ δεν ήθελα να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα».

Παρέπεμψε δε στην ανάρτησή του στο Instagram, όπου εξέφραζε την υποστήριξη και τη συμπόνοια στην οικογένεια του Κερκ, κάτι που συνεχίζει να νιώθει, όπως είπε.

Ο Κίμελ ευχαρίστησε επίσης τους συναδέλφους του παρουσιαστές και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των συντηρητικών που τάχθηκαν στο πλευρό του.

Δεν έλειψε βέβαια και η «μπηχτή» στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κίμελ να λέει: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι θέλει να απολυθούμε εγώ και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται εδώ. Ο ηγέτης μας χαίρεται που Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους, επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο».

Οι δύο πρώτοι καλεσμένοι του Κίμελ μετά την τηλεοπτική του επιστροφή του ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ και η τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν. Αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους του, ο Κίμελ αστειεύτηκε λέγοντας: «Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε και αύριο το βράδυ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ είχε καταφερθεί ενάντια στο ακροδεξιό κίνημα MAGA, λέγοντας: «Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».