Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην εκπομπή του - Η αναφορά στον Τσάρλι Κερκ και η «μπηχτή» στον Τραμπ

Συγκινημένος επέστρεψε στην εκπομπή του στο ABC ο Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), αναφερόμενος στις δηλώσεις του για τον Τσάρλι Κερκ, μετά την προσωρινή αναστολή της εκπομπής του από το τηλεοπτικό δίκτυο και την επίθεση που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά την επεισοδιακή αναστολή, ο παρουσιαστής τόνισε ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να υποτιμήσει το τραγικό γεγονός και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Κερκ.

Στην πρώτη του εκπομπή μετά την αναστολή, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας πως «ποτέ δεν ήθελα να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα».

Παρέπεμψε δε στην ανάρτησή του στο Instagram, όπου εξέφραζε την υποστήριξη και τη συμπόνοια στην οικογένεια του Κερκ, κάτι που συνεχίζει να νιώθει, όπως είπε.

Ο Κίμελ ευχαρίστησε επίσης τους συναδέλφους του παρουσιαστές και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των συντηρητικών που τάχθηκαν στο πλευρό του.

Δεν έλειψε βέβαια και η «μπηχτή» στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κίμελ να λέει: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι θέλει να απολυθούμε εγώ και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται εδώ. Ο ηγέτης μας χαίρεται που Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους, επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο».

Οι δύο πρώτοι καλεσμένοι του Κίμελ μετά την τηλεοπτική του επιστροφή του ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ και η τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν. Αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους του, ο Κίμελ αστειεύτηκε λέγοντας: «Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε και αύριο το βράδυ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ είχε καταφερθεί ενάντια στο ακροδεξιό κίνημα MAGA, λέγοντας: «Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».