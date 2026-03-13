Μενού

Εξανίστανται οι Γερμανοί εφοπλιστές για τα Στενά του Ορμούζ: 20 πλοία τους έχουν δεχτεί πυρά

Στρατιωτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ ζητούν οι Γερμανοί εφοπλιστές, καθώς πολλά έχουν ήδη δεχθεί πυρά.

Reader symbol
Newsroom
Γερμανια πλοιο ορμουζ
Γερμανικό φορτηγό πλοίο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Στρατιωτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ ζητούν οι Γερμανοί εφοπλιστές περιγράφοντας την κατάσταση στην περιοχή ως «σοβαρή έως ανησυχητική».

Στα Στενά του Ορμούζ υπάρχει «μόνο μία είσοδος και μία έξοδος και αυτή πρέπει να προστατευτεί, προκειμένου τα εμπορικά πλοία να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), Μάρτιν Κρέγκερ στη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση.

Προειδοποίησε ακόμα για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα, καθώς η κατάσταση, τόνισε, είναι «σοβαρή έως ανησυχητική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30 γερμανικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, εκ των οποίων τα 20 έχουν ήδη δεχθεί πυρά. Μέχρι στιγμής πάντως, διευκρίνισε ο κ. Κρέγκερ, είναι γνωστή μόνο μία περίπτωση όπου ένα γερμανικό πλοίο έχει υποστεί ζημιές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ