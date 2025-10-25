Τραμπ: Νέα συνάντηση με Πούτιν μόνο αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία – «Δεν θα χάνω τον χρόνο μου»

Ενώ πολλά δημοσιεύματα θέλανε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία «κοντά σε διπλωματική λύση» με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (25/10) απογοητευμένος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να επιδιώξει νέα συνάντηση.

Τόνισε ότι, «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε: «Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η αισιοδοξία της Μόσχας

Υπενθυμίζεται ότι, Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πούτιν αφού δεν διαπίστωσε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την άλλη, εχθές (24/10) ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είχε πει ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

Τραμπ: Οι κυρώσεις στη Ρωσία και η αντίδραση Πούτιν

Οι σχέσεις Τραμπ - Πούτιν, πέρσαν από 40 κύματα αυτή την εβδομάδα, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν τις πρώτες κυρώσεις στις πετρελαϊκές της Ρωσίας.

Ωστόσο ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι: «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα κάτω από πίεση», είπε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως, στην τελευταία του συνομιλία με τον Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, μαζί και των ΗΠΑ.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους Tomahawk ή άλλα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του «διαλόγου», αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της σχεδιαζόμενης συνάντησής τους στη Βουδαπέστη.