Εξαντλείται η υπομονή του Τραμπ: «Το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά αν δεν ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ»

Νέες απειλές εξαπέλυσε σήμερα (5/8) ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η χώρα θα δεχτεί «ισχυρά πλήγματα» αν δεν ανοίξει «πολύ σύντομα» το Ορμούζ.

Στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ υποστήριξε ωστόσο, ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχω άφθονο χρόνο».

Ακόμη και σήμερα συμφωνία με το Ιράν

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ μίλησε στο CNBC περί συμφωνίας που θα μπορούσε να κλειστεί «σήμερα ή αύριο» (σ.σ. χθες Τρίτη ή σήμερα Τετάρτη) για να «ξανανοίξει τα στενά».

Υπενθυμίζεται ότι, όλα αυτά, έρχονται τη στιγμή που το Ιράν διέψευσε τη Δευτέρα ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. «Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.