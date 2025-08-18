Εξελίξεις στο ουκρανικό: Ο Πούτιν φέρεται να συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να υπέγραψε την έγκριση «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας ως μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Περιλαμβάνει μάλιστα και διάταξη που προβλέπει συλλογική προστασία του Κιέβου από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μια ακόμη εισβολή, όπως δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η ρήτρα στην οποία συμφώνησε η Ρωσία ήταν μια λύση στην επιμονή της να μην μπορέσει ποτέ η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι οι Ρώσοι είχαν επίσης δεσμευτεί για «νομοθετική κατοχύρωση» μιας υπόσχεσης να μην εισβάλουν στην Ουκρανία σε οποιοδήποτε μελλοντικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Συμφώνησε ο Πούτιν; Τι λέει η Μόσχα

Πρέπει να σημειωθεί πως η Ρωσία δεν έχει ακόμη αναφέρει τέτοιες συμφωνίες.

Ωστόσο, επαναλαμβάνουν μια πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, στην τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες το Σαββατοκύριακο.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι μέρος των συνομιλιών με τον Τραμπ αφορούσε εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5» για την Ουκρανία, με ευρωπαϊκή και αμερικανική υποστήριξη, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή του ΝΑΤΟ στις εγγυήσεις.

Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ; Είναι το μέρος της «συλλογικής άμυνας» της συνθήκης της συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων και τα μέλη θα αναλάβουν αμοιβαία δράση.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν απορρίψει τις συχνές εκκλήσεις του Κιέβου για εγγυήσεις ασφαλείας, τον μόνο τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα παραβιάσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή δεν θα ανανεώσει την επίθεσή της στην Ουκρανία σε λίγα χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν επίσης προτείνει μια «δύναμη διαβεβαίωσης» για την Ουκρανία, η οποία, όπως έχουν δηλώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ένα «backstop» των ΗΠΑ, αλλά ο Τραμπ μέχρι στιγμής είναι απρόθυμος να δεσμεύσει αμερικανικές δυνάμεις ή πόρους.