Εξοργισμένη πελάτισσα σε εστιατόριο στην Ίμπιζα: Την χρέωσαν 12 ευρώ επειδή κρέμασε την τσάντα της

Συνήθως παραπονιόμαστε για τις έξτρα χρεώσεις σε ψωμί, νερό και λάδι σε εστιατόρια, αλλά τι να πει και μια πελάτισσα στην Ίμπιζα, στην Ισπανία που την χρέωσαν έξτρα 12 ευρώ για...«κρέμασμα τσάντας».

Η εξοργισμένη πελάτισσα μοιράστηκε, στα social media φωτογραφία με την απόδειξη για να δείξει το παράξενο ποσό που της χρεώθηκε σε ένα εστιατόριο σούσι στο ισπανικό νησί.

Στην απόδειξη αναφερόταν ότι της χρεώθηκαν 12 ευρώ για «gancho bolsa», που σημαίνει «γάντζος για τσάντες», ως μέρος του γεύματός της.

Έγραψε: «Η σερβιτόρα προσφέρθηκε ευγενικά να κρεμάσει τις τσάντες μας σε ένα μικρό γάντζο στο τραπέζι.

Απορρίψαμε την προσφορά της, αλλά λόγω της επιμονής της, τελικά δεχτήκαμε.

«Η έκπληξή μας όταν είδαμε τον λογαριασμό... Είναι φυσιολογικό αυτό; Είναι νόμιμο;»

Η έκπληκτη πελάτισσα πρόσθεσε: «Όταν είδαμε την απόδειξη, τους είπαμε ότι δεν μας φαινόταν σωστό να πληρώσουμε τόσο πολύ, γιατί δεν το είχαμε ζητήσει.

Μας είπαν ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε το άγκιστρο αν θέλαμε.

Μετά την άρνησή μας και τις έκπληκτες εκφράσεις μας, μας έδωσαν μια νέα απόδειξη χωρίς την ένδειξη «άγκιστρο για τσάντα».

Σάλος με το εστιατόριο στην Ίμπιζα: «Σύντομα θα μας χρεώνουν και που αναπνέουμε»

Οι εξοργισμένοι χρήστες των social media συσσώρευσαν οργισμένα σχόλια στην ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα.

Η ειδική στον τομέα της φιλοξενίας Jesus Soriano, η οποία αναρτά πραγματικά παραδείγματα κλοπών σε εστιατόρια, μοιράστηκε την ανάρτησή της στο TikTok.

Ένας εξοργισμένος χρήστης είπε: «Σύντομα θα μας χρεώνουν και για το ότι αναπνέουμε».

Ένας άλλος χρήστης έκανε ακόμη και την εκπληκτική δήλωση ότι τους χρεώθηκαν επιπλέον χρήματα επειδή είχαν ένα «καλό» τραπέζι.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος χρήστης ανέφερε ότι σε μια περίπτωση τους χρεώθηκαν σχεδόν 2 λίρες ανά άτομο επειδή δεν πήραν ορεκτικά.

Η ισπανική υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών OCU απάντησε στην ανάρτηση στο X παρέχοντας έναν σύνδεσμο για την υποβολή καταγγελίας.

Οι εξοργισμένοι ιδιοκτήτες του εστιατορίου ισχυρίστηκαν αργότερα ότι η χρέωση ήταν «παρεξήγηση».

Το Wakame Ibiza δήλωσε στο Instagram: «Το ποσό που εμφανίστηκε στο λογαριασμό ήταν αποτέλεσμα σφάλματος στο σύστημά μας.

Πηγή: The Sun