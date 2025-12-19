Η φωτογράφιση που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ για τους πιο παρανοϊκούς λόγους

Ένας μικρός χαμός έχει προκληθεί στην κυβέρνηση Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας συνέντευξης (και φωτογράφισης) που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Vanity Fair. Στο επίκεντρο, βρέθηκε το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου. Τόσο η συνέντευξη όσο και η φωτογράφιση προξένησαν αντιδράσεις. Για όλους τους λάθος λόγους!

Η συνέντευξη με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου έβγαλε «λαυράκι». Κατά μία έννοια τουλάχιστον. Σε αυτή, η Σούζι Γουάιλς, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού. Βέβαια, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου είπε ότι η Γουάιλς δεν έχει άδικο γιατί «αν έπινα θα είχα όντως πρόβλημα».

Η φωτογράφιση, από την άλλη, που πραγματοποιήθηκε από τον διάσημο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον ανέδειξε με έναν παράδοξο τρόπο τις ισορροπίες και τον χαρακτήρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο Άντερσον έχει ένα χαρακτηριστικό στην πρόσφατη δουλειά του. Δεν ρετουσάρει ποτέ φωτογραφίες.

Συνεπώς, όλα τα πρόσωπα, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, η προσωπάρχης, η εκπρόσωπος τύπου, είναι χωρίς καμία επέμβαση από την πλευρά του Άντερσον. Σε αυτά τα πορτρέτα, το κάθε πρόσωπο φαίνεται με τους πόρους (που όλοι έχουμε), με διάφορα σημάδια, γενικά με όλη τη φυσικότητα που διαθέτει ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε μια φωτογραφία χωρίς ρετούς.

Αυτό ήταν που προξένησε και τις περισσότερες αντιδράσεις. Ιδιαίτερα στη φωτογραφία της εκπροσώπου τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, φαίνονται σημάδια από ενέσεις (fillers) στα χείλη της. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου σχολίασε στο People πως «η Λέβιτ είναι πανέμορφη και το Vanity Fair φωτογράφισε επίτηδες έτσι τα μέλη της κυβέρνησης, ώστε να τους μειώσει».

Σε σχόλιά του, ο Άντερσον τόνισε ότι δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. «Απλώς με ενδιαφέρει να διεισδύσω στον κόσμο της πολιτικής παρουσιάζοντας ρεαλιστικά πορτρέτα». Παρ' όλα αυτά, ο σάλος που δημιουργήθηκε από αυτή την αληθινή προσέγγιση στα πρόσωπα της εξουσίας, φανερώνει με έναν τρόπο την παράνοια και τον παραλογισμό που διακατέχει ορισμένους στο επίκεντρο της αμερικανικής εξουσίας.