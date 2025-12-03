Ευκαιρία για λίγους και γενναίους: Σπίτι «φέρετρο» με 1 ευρώ ενοίκιο και ανάλογο χώρο

Νέο νόημα στην κλειστοφοβία δίνει ένα, ο θεός να το κάνει, σπίτι στην Κίνα, το οποίο πηγαίνει τη στεγαστική οικονομία σε άλλο επίπεδο, κάτι που κακά τα ψέματα θα καλοδέχονταν πολλοί και στη χώρα μας.

Γνωρίζαμε ήδη για τα δυστοπικά ξενοδοχεία «κυψέλες», όπου ο ενοικιαστής πληρώνει απλά για ένα κουβούκλιο με κρεβάτι και βασικές ανέσεις, στο οποίο χωράς μόνο ξαπλωτός.

Ε λοιπόν σε αυτό το διαμέρισμα δεν χωράς καν ανάσκελα αν δεν είναι κατηγορίας φτερού. Το ιδιότυπο αυτό διαμέρισμα προσφέρεται έναντι 1 δολαρίου (σχεδόν 1 ευρώ) την ημέρα ενοίκιο, έναν χώρο στον οποίο μετά βίας θα χωρούσαν η σκούπα και το φαράσι.

Το σπίτι «φέρετρο»

Απ' έξω, με την πόρτα των μετά βίας 40 εκατοστών, ο χώρος φαντάζει σαν αποθήκη για καθαριστικά. Ανοίγει όμως η πόρτα, και αντικρύζεις ένα κρεβάτι το ίδιο πλατύ, μία υποτυπώδη κρεμάστρα, και ένα μικρό παράθυρο εξαερισμού.

Χέχνα ακόμα και τον ύπνο, σου λέει ουσιαστικά αυτό το «διαμέρισμα». Το μόνο που προσφέρει είναι μερικά στρωσίδια που δεν θέλουμε να φανταστούμε τι αίσθηση έχουν, και μία σκεπή πάνω από το κεφάλι σου.

Το ποιος θα ήθελε να ζήσει έτσι άγνωστο, αλλά πάντως καλύπτεται τώρα και αυτό το γούστο.