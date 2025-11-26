Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα για όριο ηλικίας 16 ετών στα social media

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που προτείνει την καθιέρωση ελάχιστου ηλικιακού ορίου 16 ετών για τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση στοχεύει στη διασφάλιση ότι η διαδικτυακή εμπειρία των εφήβων θα είναι ανάλογη με την ηλικία τους και θα προστατεύει την ψυχική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Σύμφωνα με προσχέδιο που είχε δημοσιευθεί τον Οκτώβριο, το όριο των 16 ετών θα λειτουργεί ως προεπιλεγμένος κανόνας. Ωστόσο, θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε νεότερους χρήστες εφόσον υπάρχει ρητή γονική ή κηδεμονική συναίνεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά άμεση νομοθεσία. Αντίθετα, αποτελεί πολιτική τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές συζητήσεις και πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
