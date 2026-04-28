Ευρωπαϊκό «ναι» στη συναίνεση: Ο βιασμός αλλάζει ορισμό – Το τέλος της ανοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκρίνοντας ψήφισμα που ζητά να θεσπιστεί ένας κοινός νομικός ορισμός του βιασμού για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία στην Ευρώπη είναι ένα «μωσαϊκό». Σε πολλές χώρες, για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα του βιασμού, το θύμα πρέπει να αποδειχθεί ότι ασκήθηκε σωματική βία ή απειλή . Το νέο ψήφισμα επιδιώκει να αλλάξει το κέντρο βάρους: ορίζει ως βιασμός σεξουαλική πράξη χωρίς ρητή συναίνεση.

Μόνο η ελεύθερη, σαφής και καταφατική ένδειξη βούλησης θεωρείται συναίσθηση.

Η απουσία αντίστασης (σωματικής ή λεκτικής) ή η σιωπή δεν μπορεί πλέον να ερμηνεύεται ως «ναι».

Ο γάμος, οι προηγούμενες σχέσεις ή η προγενέστερη συναλλαγή δεν δίνουν το ελεύθερο για σεξουαλικές πράξεις στο παρόν .

. Το ψήφισμα λαμβάνει υπόψη σύγχρονες μεθόδους κακοποίησης, όπως η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η διαδικτυακή παρενόχληση.

Αν και το ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (447 υπέρ), ο δρόμος παραμένει δύσκολος. Το 2024, ο ορισμός αυτός αφαιρέθηκε από σχετική οδηγία της ΕΕ, καθώς οι χώρες όπως η Γαλλία υποστήριξαν ότι το ποινικό δίκαιο αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και όχι ζήτημα που πρέπει να επιβάλλεται κεντρικά από τις Βρυξέλλες.

Πλέον, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Επιτροπής, η οποία καλείται να μετατρέψει αυτό το ψήφισμα σε νομοθετική πρόταση που θα φέρει το χάσμα μεταξύ των 27 κρατών.