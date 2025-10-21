Ευρώπη και Ουκρανία ετοιμάζουν πρόταση 12 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία ετοιμάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες από κοινού με την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση θα βασίζεται στις σημερινές γραμμές του μετώπου έπειτα από τις νέες απαιτήσεις του Πούτιν προς τις ΗΠΑ για παράδοση ουκρανικών εδαφών ως αντάλλαγμα για μία συμφωνία ειρήνης.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, ανέφερε μία πηγή στο Bloomberg.

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει με την Ουκρανία σε κατάπαυση πυρός και οι δύο χώρες δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις, η πρόταση θα προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Επιπλέον, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά ωστόσο περίπου 300 δισ. δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής της τράπεζας θα επιστραφούν μόνο εάν η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Από την άλλη, θα επανέλθουν άμεσα εάν επιτεθεί ξανά κατά της γείτονός της.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα διαπραγματευθούν για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στις υπάρχουσες γραμμές παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί.

