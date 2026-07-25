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Ευθεία απειλή από το Ιράν: «Ξεκάθαρος και νόμιμος στόχος η Βρετανία, αν βοηθήσει τις ΗΠΑ»

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η Βρετανία θα μπορούσε να αποτελέσει νόμιμο στόχο τους, αν παρείχε βοήθεια στις ΗΠΑ.

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Φρουρός της Επανάστασης
Παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν | AP Photos
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Απειλές κατά της Βρετανίας εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης λέγοντας ότι η χώρα θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο τους, σε περίπτωση που βοηθούσαν τις ΗΠΑ. Γεγονός, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για «ξεκάθαρο και νόμιμο στόχο».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και των κρατών του Κόλπου, που θα υποστήριζε τις ΗΠΑ σε μια σύγκρουση θα θεωρούνταν νόμιμος στόχος, προσθέτοντας ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά είχαν χρησιμοποιήσει πρόσφατα βρετανικά αεροδρόμια.

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